Microsoft va a mejorar una característica de Windows 11 que no le gusta a casi nadie

Si eres de los que ya está usando Windows 11, es posible que ya hayas echado un vistazo al panel de Widgets. Y probablemente, como mucha otra gente, no lo hayas vuelto a usar desde entonces. Por suerte, parece que Microsoft está trabajando en algunos cambios que harán que este panel sea más útil.

El panel de Widgets es una novedad que llegó junto con Windows 11, y su función es ofrecerte información como el pronóstico del tiempo, noticias, el estado del tráfico, y más cosas, a través de los "‘widgets", que básicamente son pequeñas aplicaciones que te muestran información de un solo vistazo.

Para abrir este panel de Widgets, basta con deslizar el ratón desde el lado izquierdo de la pantalla, o pulsar la combinación de teclas Windows + W en el teclado.

Si bien la idea tras esta característica está muy bien, el problema reside en que no hay muchos widgets disponibles, y la mayoría de los que hay están vinculados a servicios de Microsoft (como Outlook o OneDrive), por lo que no son útiles si no quieres usar esos servicios concretos. Tampoco ayuda el hecho de que el panel de Widgets se encuentre escondido, y al final, lo cierto es que por todo lo anterior esta nueva característica de Windows 11 pasa bastante desapercibida y casi nadie la usa.

Sin dudas, Microsoft debe hacer algo para evitar que el panel de Widgets siga el mismo camino que otras funciones de Windows, que han fracasado en el pasado.

Por suerte, parece que la compañía está trabajando en esto, y pronto habrá mejoras.

Soporte por parte de terceros

Tal y como informa Windows Central, un desarrollador ha hecho una publicación en Twitter donde ha afirmado que Microsoft pronto anunciará que va a incluir Widgets de terceros en Windows 11. Esto debería hacer que la selección de Widgets sea mucho más amplia, y por tanto, más útil.

Según el desarrollador FireCube, Microsoft está hablando con terceros y les está informando de que pronto podrán añadir widgets a través de Microsoft Store, de la misma manera que se envían las aplicaciones de Windows.

Con suerte, gracias a esto pronto habrá disponibles muchos más widgets en Windows 11, y sin dudas pueden resultar más útiles. Teniendo en cuenta que Microsoft ya está hablando con las compañías de terceros, es posible que estas novedades del panel de Widgets estén disponibles muy pronto.

Este cambio, tan necesario, ¿llega a tiempo o ya es demasiado tarde para que los widgets de Windows 11 puedan triunfar? Es posible que algunos usuarios ya hayan dado por perdida esta característica del sistema operativo y no vuelvan a darle otra oportunidad. Pero creemos que si Microsoft puede convencer a algunas marcas importantes para que suban sus propios widgets, entonces es posible que la gente cambie de idea.