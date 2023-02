Microsoft quiere que más gente utilice esta característica de Windows 11

Windows 11 está mejorando en la multitarea cortesía de una nueva vista previa del sistema operativo que viene con mejoras para los diseños de complemento, y algunos cambios muy útiles en términos de accesibilidad, también.

La Preview build 25300 acaba de salir y da un nuevo giro a los Snap Layouts para aquellos en el canal Dev (las primeras versiones de prueba de Windows 11).

Microsoft ha hecho que los Snap Layouts incorporen ahora el icono de la ventana de la aplicación que estás utilizando, para que puedas ver claramente dónde va a ir en el diseño instantáneo, y también se puede proporcionar un título descriptivo.

Sólo algunos testers podrán ver algunas de estas nuevas ideas, ya que Microsoft todavía está jugando con los conceptos en las primeras etapas, y por lo tanto quiere mucho feedback para determinar cómo son recibidos estos cambios por la comunidad.

(Image credit: Microsoft)

Además, Microsoft señala que está acortando el tiempo que hay que pasar el cursor por encima para que aparezca el menú desplegable de diseños al pasar el ratón por encima del botón de restauración (en la parte superior derecha de la ventana de la aplicación).

También es bueno ver las nuevas funciones de accesibilidad, encabezadas por los subtítulos en directo de Microsoft en más idiomas. Hasta ahora sólo estaban disponibles en inglés , pero ahora hay más variantes en otros idiomas. A saber, chino (simplificado y tradicional), francés, alemán, italiano, japonés, portugués, y español.

Además, la función de escritura por voz ahora sincroniza sus ajustes en todos tus dispositivos, siempre que hayas iniciado sesión en tu cuenta Microsoft en esos equipos. Esta función comenzó a implementarse en una versión anterior, por lo que es posible que algunos ya la hayan visto, pero ahora todos los probadores del canal Dev tendrán acceso a ella.

Por lo demás, hay las habituales correcciones de errores y problemas conocidos, todos ellos documentados en la habitual entrada del blog (opens in new tab) de Microsoft.

Haciendo los Snaps más rápidos y...

Microsoft no ha cejado en su empeño y trabajo continuado en la accesibilidad con Windows 11, lo cual es bueno de ver, y la sincronización automática de la configuración del dictado por voz (y del control) supondrá un evidente ahorro de tiempo para quienes utilicen esta funcionalidad. (Nosotros incluidos, y hemos descubierto que es una implementación realmente ingeniosa del dictado por voz; no es de extrañar, ya que se basa en la tecnología Dragon de Nuance, un software que hemos utilizado y admirado durante mucho tiempo).

Los cambios en el diseño de los Snap Layouts parecen añadidos útiles para hacer todo un poco más rápido, con esa disminución en el tiempo para que el broche de presión real aparezca. También vale la pena señalar que, por separado en Twitter, @PhantomOfEarth (opens in new tab) (un probador y filtrador de Windows) descubrió que una nueva función de "sugerencias" parece estar en marcha para los diseños de snap, aunque no está claro exactamente cómo funcionará. Permanece atento...

El Snapping es una función infrautilizada en muchos aspectos, pero los que sí la utilizan se deshacen en elogios hacia su funcionalidad, y quizá esa cifra aumente con el tiempo, sobre todo si Microsoft tiene algo que ver en ello.