Microsoft prueba un nuevo grabador de pantalla de Windows 11 para que dejes de usar la Xbox Game Bar

Más vale tarde que nunca, como suele decirse: Microsoft está probando una nueva herramienta de grabación de pantalla para capturar contenido en pantalla para Windows 11. La tan esperada utilidad tendrá su hogar en la herramienta nativa Recortes.

Antes de esto, la gente solía utilizar la función de captura de la Xbox Game Bar, pero no ofrece mucho control sobre qué o cómo se puede grabar. Lo más interesante de esta nueva función es que ahora los usuarios tendrán ese control tan necesario. Al igual que el capturador de imágenes, puedes seleccionar partes de la pantalla o una aplicación específica para centrarte en ella antes de grabar, lo que puede ahorrarte mucho tiempo durante la edición.

Por el momento, esta función sólo está disponible a través del canal de desarrollo del Programa Windows Insider. Además, se está desplegando en oleadas, por lo que no todo el mundo la tendrá inicialmente. Cuando la tengas, la herramienta Recortes tendrá un nuevo botón Grabar junto a Recortar. Podrás ver una vista previa del vídeo que acabas de crear antes de guardarlo o compartirlo con otros.

Arreglando errores

Microsoft admite que la herramienta tiene algunos fallos en su estado actual. El anuncio menciona un pequeño retraso entre el momento en que se pulsa Iniciar y el momento en que comienza la grabación. Y, al parecer, hay momentos en los que la ventana de Snipping Tool no vuelve después de "iniciar un nuevo recorte...". Microsoft pide a los usuarios que le comuniquen cualquier nuevo error de Snipping Tool a través del Feedback Hub (opens in new tab).

Hablando de errores, Windows 11 tiene nuevos parches disponibles en el Programa Insider que debemos mencionar. Están divididos en dos versiones preliminares separadas: Build 22621.1028 y 22623.1028. Entre los dos parches, las actualizaciones son cambios menores de calidad de vida que solucionan problemas de consistencia y mejoran las recomendaciones del plan de energía. Ten en cuenta que, en el momento de redactar este artículo, los parches aún están en fase de previsualización y quedan algunos problemas por resolver.

Se desconoce cuándo se lanzará oficialmente el grabador de pantalla, aunque probablemente no será hasta dentro de un tiempo. Hemos preguntado a Microsoft si al menos podría darnos una fecha de lanzamiento, pero un representante de la empresa nos ha dicho que por ahora no hay fecha concreta.