Microsoft advierte: Windows 11 tendrá errores, pero eso es bueno

Algunos usuarios que estén probando Windows 11 podrían encontrar muchos más errores pronto, a medida que Microsoft empiece a poner a prueba la nueva versión del sistema operativo para 2022 en el canal que suele recibir las primeras versiones de vista previa.

Estamos hablando del canal de desarrollo, y aunque las versiones de este canal son actualmente para la versión de lanzamiento de Windows 11, que saldrá más adelante en 2021 (probablemente en octubre), pronto cambiarán a versiones de vista previa de la próxima actualización para 2022 (conocida como 22H2). Si recordamos, Microsoft llevará a cabo una gran actualización por año con Windows 11.

El trabajo realizado en esta actualización de la compilación 22H2 obviamente estará en sus primeras etapas, de modo que los usuarios podrían encontrar un montón de errores, lo cual significa que si no te gusta la posibilidad de encontrar errores en abundancia, deberías pasarte al Canal Beta (que continuará probando las versiones mucho más estables de este año para la versión 21H2).

Como señala Windows Latest, Microsoft mandó recientemente un correo electrónico a los evaluadores apuntando que: "Si prefieres experimentar compilaciones de Windows 11 Insider Previews más fiables vinculadas a la próxima versión [versión 21H2], lleva tu dispositivo al Canal Beta a través del Configuración del programa Windows Insider”.

Análisis: ¿Deberías irte o quedarte?

Si la idea de soportar versiones con muchos más errores es algo que te preocupa (y más cuando ya hay errores con las vistas previas que existen), entonces deberías cambiar de canal lo antes posible. Este es el caso de aquellos que no quieren que su PC sea manipulado de ninguna forma significativa (aunque la verdad es que no deberías usar ninguna versión de vista previa de un sistema operativo en un PC que se utiliza para cualquier tipo de función seria).

La razón para permanecer en el canal de desarrollo, por supuesto, es la posibilidad tan tentadora de ver y jugar con las nuevas características que llegarán a Windows 11 el año que viene, aunque estas serán versiones aproximadas, como ya se explicó.

Dicho esto, en las compilaciones iniciales de la versión 22H2 de Windows 11, no habrá presentaciones importantes, ya que estas primeras entregas son únicamente para sentar las bases sobre lo que vendrá más tarde en términos de nuevas funciones. Por lo tanto, no esperes nada demasiado emocionante en un futuro inmediato, incluso si permaneces en el canal de desarrollo. No obstante, las nuevas funciones (y sin duda, los gremlins) irán llegando poco a poco a medida que pase el tiempo.