Marvel está haciendo su próxima película de equipo en el UCM, y no es de los Vengadores

The MCU may be about to introduce Una captura de pantalla de una de las muchas alineaciones de los Thunderbolts de los cómics de Marvelthe Thunderbolts.

Según se informa, Marvel Studios está desarrollando una película basada en su cómic Thunderbolts.

Deadline (opens in new tab) ha afirmado que la próxima película de Marvel, que se dice que es un proyecto "de alto secreto", ha recurrido a Jake Schreier para dirigir la película de superhéroes. Eric Pearson, que escribió el guion de la película de la Viuda Negra de Marvel, parece que se ha unido como guionista principal, mientras que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, la producirá.

Comprensiblemente, se sabe poco aún sobre la película de los Thunderbolts de Marvel. Sin embargo, en las horas siguientes al informe de Deadline, numerosos conocedores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se pronunciaron para revelar lo que habían oído sobre el posible proyecto de la Fase 4 del UCM.

Según The Wrap (opens in new tab), Yelena Belova de Florence Pugh (vista por última vez en la serie de televisión de Ojo de Halcón) ha estado en conversaciones para protagonizar el personaje en Thunderbolts. El propio informe de Deadline también ha apuntado que Belova formará parte del reparto de la película, así que es posible que este casting se aproxime a la realidad.

Deadline también ha sugerido que el Soldado de Invierno de Sebastian Stan, el Barón Zemo de Daniel Brühl, el Taskmaster de Olga Kurylenko, la Ghost de Hannah John-Kamen, el US Agent de Wyatt Russell y la Abominación de Tim Roth podrían fichar por la película. Mientras tanto, otro filtrador del UCM en Greatphase ha insinuado que Ka-Zar hará su debut en el UCM en Thunderbolts.

De ese número, Belova, US Agent y el Barón Zemo son los que más posibilidades tienen de aparecer. US Agent fue abordado por la Condesa Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, en el quinto episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, para que se uniera a su nuevo equipo de antihéroes. Belova también fue contratada por Fontaine durante la escena post-créditos de Viuda Negra para acabar con Ojo de Halcón por su implicación en la muerte de Natasha Romanoff. Sin embargo, Belova se negó a matar a Clint Barton después de que este revelara la verdad sobre el sacrificio de Romanoff en Vengadores: Endgame. Por último, Zemo (entregado a las Dora Milaje en Falcon y el Soldado de Invierno) podría ser reclutado para continuar su papel de Capitán América: Civil War y la mencionada serie de Disney+.

Deadline ha afirmado que Marvel ha estado en contacto con varios actores sobre el proyecto, pidiéndoles que mantengan sus agendas libres de cara al posible rodaje de la película el próximo verano. Es probable que recibamos la confirmación de una forma u otra en la D23 Expo de septiembre, ya que Marvel Studios hará una serie de anuncios en el evento del sábado 10 de septiembre.

¿Quiénes son los Thunderbolts?

¿Protagonizará Yelena Belova la película de los Thunderbolts de Marvel Studios? (Image credit: Marvel Studios)

Presentado como un superequipo anti-Vengadores en los cómics de Marvel, los Thunderbolts son un grupo formado principalmente por antihéroes o supervillanos. El gobierno de los Estados Unidos les suele encargar que se enfrenten a las amenazas para las que Los Vengadores u otros grupos de superhéroes no están disponibles o no quieren verse envueltos. Piensa en los Thunderbolts como la versión de Marvel al Escuadrón Suicida de DC.

Los Thunderbolts hicieron su debut en los cómics en enero del 97, apareciendo por primera vez en The Incredible Hulk #449. Por aquel entonces, fueron contratados para proteger el mundo después de que los Vengadores fueran declarados muertos tras la serie de cómics Onslaught del 96. Sin embargo, más tarde se reveló que los Thunderbolts eran una tapadera para el grupo de supervillanos conocido como los Masters of Evil, liderados por el Barón Zemo durante varios años.

Más adelante, los Thunderbolts eliminaron a Zemo como líder y el grupo pasó de ser un escuadrón de villanos y antihéroes a uno con una vocación más heroica. No fue hasta que Ojo de Halcón (la versión de Clint Barton) se convirtió en su nuevo comandante cuando los Thunderbolts dieron un giro de 180 grados. Desde entonces, los distintos miembros y alineaciones del grupo han actuado en gran medida del lado del bien, en lugar de ser malvados. Aun así, la serie de cómics de los Thunderbolts ha explorado principalmente la noción de redención para su siempre cambiante alineación de seres superpoderosos, con muchos de ellos ocupando un lugar en el equipo para caminar por la senda de la rectitud.

Puede que los Thunderbolts sean un equipo de superhéroes más o menos nuevo, pero sorprendentemente ha habido 11 formaciones diferentes en los últimos 25 años. Nada menos que 120 héroes, antihéroes y supervillanos han formado parte de la lista de los Thunderbolts, muchos de ellos secundarios o de la lista B del Universo Marvel.

El equipo actual está formado por personajes que los fans del UCM reconocerán, como Ojo de Halcón, América Chávez (que debutó en Doctor Strange 2) y Espectro (uno de los alias de Monica Rambeau, que actualmente es conocida como Fotón en el UCM después de adquirir poderes en WandaVision).

Dado el nombre del grupo, algunos fans pueden pensar que el general Thaddeus "Thunderbolt" Ross (interpretado por el tristemente fallecido William Hurt en el UCM) es la persona responsable de la creación de los Thunderbolts. En los cómics, este no es el caso, ni es probable que suceda así en el UCM. Sin embargo, Grace Randolph ha afirmado (opens in new tab) que la película de los Thunderbolts de Marvel será un "guiño" a la interpretación de Hurt del personaje. Además, Randolph sugiere que no se pondrá a otro actor a hacer de Ross en el UCM, un movimiento similar a la reticencia de Marvel de dar el papel de T'Challa a otro actor tras la muerte de Chadwick Boseman en agosto del 2019.