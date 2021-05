Los últimos rumores apuntan a que Microsoft ya no está desarrollando Windows 10X

Windows 10X se anunció por primera vez en octubre de 2019 y fue presentado como una nueva versión del sistema operativo de Microsoft para el Surface Neo de doble pantalla. No obstante, teniendo en cuenta el futuro incierto del Neo, el desarrollo de este nuevo software cambió su orientación hacia dispositivos de una sola pantalla, sin embargo ahora parece que Windows 10X podría cancelarse del todo.

Petri informa de que "las personas cercanas a los planes de la empresa" aseguran que Microsoft no lanzará Windows 10X este año y que además, el sistema operativo "probablemente nunca llegará", al menos tal y como se le conoce. En cambio, es posible que ciertas funciones y características de Windows 10X lleguen a Windows 10.

Como hubo un momento en el que el desarrollo de Windows 10X se separó del desarrollo del Surface Neo, pensamos que 10X evolucionaría por sí mismo y llegaría convertirse en una versión más simple y ligera de Windows, no muy distinta al antiguo Windows RT o el más reciente Windows 10 S; y además competiría con el sistema operativo Chrome.

Todo lo que sabemos sobre el Galaxy Z Flip 3

Echa un vistazo a los mejores discos SSD para tu ordenador

Por algún motivo, aunque no se da ninguna razón específica en el informe de Petri, Microsoft ha "trasladado recursos" a Windows 10 y ha dejado a Windows 10X "en un segundo plano", al menos en cuanto a sus planes para un futuro próximo. No obstante, hasta ahora, Microsoft no ha hecho ninguna declaración oficial.

El rival de Chrome

Hace poco escuchamos información de la mano de un filtrador de confianza sobre que los dispositivos con Windows 10X comenzarían a aparecer en la segunda mitad de 2021, y que supuestamente Microsoft había retrasado la llegada del software para asegurarse de pulir cada detalle de modo que estuviera tan libre de errores como fuera posible.

Las capturas de pantalla y los vídeos que se muestran sobre Windows 10X también se han filtrado, y está claro que el sistema operativo se encuentra bastante avanzado en su desarrollo. Si al final Microsoft anuncia que Windows 10X se ha eliminado de su hoja de ruta, será interesante escuchar las razones.

Por lo que hemos visto hasta ahora, Windows 10X estaba destinado a ser una versión básica y reducida de Windows 10, basada en aplicaciones web en lugar de aplicaciones tradicionales de escritorio (las cuales le resultarán familiares a cualquiera que haya usado un Chromebook).

Este es el tipo de sistema operativo que tendría sentido para dispositivos 2 en 1, de hecho Windows 10X ya ha sido probado en el Surface Pro 7. Sin embargo, de momento el destino del software sigue en juego, pero tan pronto como Microsoft confirme o desmienta los informes te lo haremos saber desde aquí.