Los Google Pixel por fin se ponen a la altura de otros móviles Android gracias a este cambio

A veces los mejores cambios son los pequeños. Una actualización que llevábamos tiempo deseando llegará a una futura versión del software de los Google Pixel, y separará los controles de volumen deslizantes para tonos de llamada de los de notificaciones.

Es un cambio bastante básico, es verdad, pero os aseguro que a los que tengan un móvil Pixel les alegrará mucho leer esto. Por otro lado, teniendo en cuenta el hecho de que ya puedes ajustar el volumen multimedia y el de las alarmas por separado, tiene sentido que la herramienta cubra todo. Por ejemplo, puedes silenciar las notificaciones en caso de que en tus grupos de WhatsApp estén enviando cientos de mensajes, pero seguir escuchando las llamadas telefónicas. Al parecer, esta función ha estado en desarrollo durante un año y medio, desde que el primer mensaje pidió este cambio (opens in new tab). De hecho, si te lees el hilo de esa petición (que está en inglés), parece que Google no consideró que esta petición fuera lo suficientemente importante como para implementarla rápidamente, así que la empresa se ha tomado su tiempo.

Al final del mensaje hay un comentario de alguien, que presumiblemente trabaja en Google, afirmando que la "función solicitada estará disponible en una futura versión". Se desconoce en cuál será exactamente, aunque 9to5Google (opens in new tab) ha encontrado una pista en los archivos de Android 13 QPR3 Beta 3 (opens in new tab), ya que han encontrado un comando ADB (Android Debt Release) en el archivo que apunta este cambio de diseño. 9to5Google sugiere que la actualización podría llegar con el lanzamiento de la versión estable de "Android 13 QPR3 Beta 3", pero eso no está confirmado.

Cambios de Android 14

Sin embargo, la llegada de estas novedades como parte del lanzamiento de Android 14 (opens in new tab)parece más probable, dada la "fase del ciclo de desarrollo" en la que se encuentra. Esto está respaldado por otro descubrimiento de Android Police (opens in new tab), ya que han encontrado los dos controles deslizantes ya habilitados en una versión temprana de Android 14 (opens in new tab). En dicha versión, descubrieron que "poner el teléfono Pixel en vibración" silencia ambos volúmenes.

El próximo gran evento de la compañía es el Google IO 2023 (opens in new tab) (10 de mayo), y en la conferencia esperamos echar un buen vistazo a Android 14 antes de su lanzamiento oficial a finales de este verano. Además de nuevas funciones, también esperamos que el sistema operativo traiga algunas mejoras para el día a día, así como un impulso a la seguridad de los dispositivos. Tal vez los cambios en los controles deslizantes sean parte de ese paquete o la novedad llegue como parte del lanzamiento del esperado teléfono Pixel 7a (opens in new tab).

Por suerte, nos queda muy poco para averiguarlo.