Los desarrolladores de Far Cry 6 aprovechan al máximo las consolas last-gen

Ubisoft, la desarrolladora de Far Cry 6, ha asegurado a los fans que esperan la la 'máxima calidad' del juego en las consolas 'last-gen' así como en las más actuales y potentes PS5 y Xbox Series X.

En una reciente entrevista con VGC, David Grivel, diseñador principal del juego, dejó claro que aunque las últimas consolas tienen avances importantes como el 4K y 60fps, el equipo de desarrollo de Far Cry 6 ha sido 'muy, muy cauteloso' asegurándose de que 'la generación anterior no se abandona de ninguna manera'.

Según Grivel, el equipo espera 'llegar a la máxima calidad en todas estas plataformas', dejando claro que 'cuidaremos todas las plataformas, antiguas, nuevas e incluso PC, Stadia, Luna y todo eso'.

Aunque no pudo entrar en detalles, Grivel dijo que 'tanto en la anterior generación como Xbox Series X|S y PS5 el juego irá genial', añadiendo que Ubisoft 'empezará a enseñar más de las diferentes plataformas' en las próximas semanas y meses.

La promesa de Grivel viene después de un stream reciente de Far Cry 6 hecho por Ubisoft, durante el cual se mostró un gameplay por primera vez y se confirmó la fecha de lanzamiento para el 7 de octubre de 2021, después de haber sido pospuesto.

No es ninguna sorpresa que Grivel quisiera estar seguro. Después del pésimo lanzamiento de Cyberpunk 2077 en consolas last-gen en diciembre del año pasado, los desarrolladores no quieren ver la historia repetirse. Capcom, por ejemplo, enseñó el Resident Evil Village en PS4 Pro antes del lanzamiento del juego. Con la última generación de consolas todavía en pañales y difícil de encontrarlas, seguro que hay muchos fans de Far Cry que lo jugarán en PS4 y Xbox One.

Queda mucho por ver

Grivel no reveló fechas concretas de cuándo podremos ver Far Cry 6 en otras plataformas, pero lo más seguro es que sea el mes que viene, durante el E3 2021.

Ubisoft ya ha confirmado que su conferencia, Ubisoft Forward, será en streaming el 12 de junio y esperamos ver algún avance anticipado de próximos títulos de Ubisoft como Beyond Good and Evil 2 y Skull and Bones.

Far Cry 6 está disponible para reserva en PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S y Xbox One.