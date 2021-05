Los AirPods Max y Pro no soportarán el nuevo audio sin pérdidas de Apple Music, pero no todo son malas noticias

Los fans de Apple Music están de celebración, después de que la compañía anunciara que ofrecería 75 millones de canciones en audio Hi-Res y sin pérdidas para sus suscriptores sin coste adicional.

Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, parece que los dos auriculares insignia de Apple (los AirPods Pro y los AirPods Max) no podrán hacer streaming en este formato por limitaciones en el códec de audio.

El problema recae en el hecho de que ambos usan un códec AAC cuando están conectados a un dispositivo iOS o iPadOS cuando el nuevo formato está codificado en ALAC. Por resumir: sin soporte ALAC en los auriculares, ni los AirPods Pro ni los AirPods Max pueden reproducir música sin pérdidas, y no es algo que Apple pueda resolver con una actualización.

¿Qué hacemos? Según el personal de nuestra hermana T3, que habló con Apple del dilema, tanto los AirPods Pro como los AirPods Max podrán reproducir en Dolby Atmos y con audio espacial en Apple Music. La compañía dice que habrá 'miles' de canciones disponibles cuando salga el formato Dolby Atmos, y que se irán añadiendo más para el disfrute de los usuarios.

Escuchar audio en Hi-Res es más difícil de lo que parece...

Si eres un melómano, los formatos de música y códecs de audio pueden ser la barrera de tu existencia. No es raro comprar auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, pero no te sorprendas si no tienen los códecs para reproducir audio en alta resolución. (Técnicamente, no existe un formato Bluetooth que soporte audio en Hi-Res, pero aptX HD y el LDAC de Sony son los que más se acercan.)

Para los más puristas, esa es la razón por la cual los auriculares con cable son los verdaderos. Es más fácil que tener que lidiar con códecs de transmisión, y no vas a perder resolución por pasar archivos grandes mediante una conexión inalámbrica.

¿Qué puede hacer alguien con los AirPods Max? La respuesta exagerada: llorar. Esperábamos que un adaptador lightning a 3.5mm o lightning a lightning resolviera el problema, evitando el códec bluetooth, pero no ha sido el caso.

En unas declaraciones a The Verge, un portavoz de Apple dijo que 'el audio sin pérdidas no lo soporta ningún modelo de AirPods. Escuchar por cable con los AirPods Max solo sería posible con conexiones analógicas. Actualmente los AirPods Max no soportan formatos de audio digital si los usas con cable.' Eso quiere decir que no hay manera de escuchar el audio sin pérdidas de Apple con sus gloriosos 16 bit 44.1kHz o los 24 bit 192kHz si te vas al máximo de la alta resolución.

Las buenas noticias (por decir algo) es que no afectará a otros dispositivos de Apple: se ha confirmado el soporte para el audio sin pérdidas tanto en el Apple TV y el HomePod como en cualquier ordenador macOS, así que no te creas que iOS y iPadOS son las únicas maneras de escuchar este tipo de audio.