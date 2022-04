LG ya no fabrica smartphones, pero si tienes uno, puedes actualizar a Android 12

A pesar de su marcha del mercado de los smartphones el año pasado, LG sigue aplicando parches de seguridad y Android 12 a algunos de sus dispositivos.

La compañía publicó una hoja de ruta (opens in new tab) con las actualizaciones de software que tiene planeadas para el segundo trimestre de este año. El Q52, Velvet y Wing recibirán los últimos parches de seguridad, mientras que los Q92 5G, V50 ThinQ y V50S ThinQ tendrán Android 12.

Las notas de LG en el post dicen que es una posible hoja de ruta 'hecha antes de revisiones técnicas', y si la mejora no cumple con los estándares de la compañía, no se publicará. El post también avisa de que las actualizaciones podrían no llegar a países que no fueran Corea.

La hoja de ruta sigue el compromiso de tres años que anunció poco después de su salida del mercado de los smartphones. Dijeron que 'los teléfonos premium lanzados en 2019 y en adelante (las series G, V, Velvet y Wing) tendrían tres actualizaciones de Android. No está claro si la compañía planea llevarlos hasta Android 13 o no.

Nos hemos puesto en contacto con LG sobre la longevidad de estas actualizaciones, dado que la compañía ya no fabrica móviles, y actualizaremos este artículo si escuchamos algo.

La aventura de LG con los smartphones duró mucho. La compañía consiguió buenos números con lanzamientos como el del LG G2 y el V10, que recibieron puntuaciones increíbles de todos los medios.

Por desgracia, volaron muy cerca del sol con teléfonos como el G5 (que nos gustó) y sus últimos intentos por cambiar el mercado, que no terminaron de cuajar. Aunque muchos medios alegaron que LG seguía intentándolo, no fue lo suficientemente bueno como para hacerlo realidad. El Wing, por ejemplo, era muy bueno sobre el papel pero no acabó encontrando su público en el mercado.

Larga vida a LG

Nos alegra ver que, aunque LG ya no haga móviles, siga ofreciendo soporte para los clientes que todavía tienen sus productos.

Y aunque LG incluyó al Wing en esa promesa de tres años, no está en la hoja de ruta para este segundo trimestre, lo que implica que habrá optimización extra para ese smartphone con un diseño único.

La serie Stylo y la línea K parecen acabadas, ya que solo se habló de dos años en esas series, y son de 2020.

Creemos que LG ha sido justa y se ha ceñido a su promesa, pero falta por ver si realmente esa hoja de ruta cumple con las expectativas.