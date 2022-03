Las tablets Android serán mejores rivales para los iPad gracias a esta nueva característica

Parece que en el mercado de las tablets, los iPad siempre son los reyes. Hay diversas razones por las que a las tablets Android les cuesta rivalizar con las de Apple, pero una de las principales es la calidad de las aplicaciones, y Google está a punto de solucionar esto.

La compañía ha anunciado a través del blog para desarrolladores Android, que va a hacer cambios en la Google Play Store que estarán enfocados a dar prioridad en el orden de aparición a las aplicaciones y los juegos que estén optimizados para las pantallas grandes de las tablets y de los móviles plegables (evidentemente, cuando se acceda a la tienda desde un dispositivo de este tipo).

Google afirma que estos cambios se implementarán en "las próximas semanas", y que por tanto, comenzaremos a ver las distintas apps aparecer en las recomendaciones y en los resultados de búsqueda, en un orden estipulado por este factor.

También habrá advertencias para informar cuándo una aplicación no cumple con los requisitos de Google para considerar que está adaptada a pantallas de gran tamaño, por lo que al menos sabrás cuando te descargues algo, si vas a poder disfrutar de una experiencia de calidad o limitada. Los usuarios igualmente podrán ver pronto las puntuaciones y comentarios de otras personas que usan un dispositivo del mismo tipo que el suyo, ya sean móviles, tablets, o móviles plegables, igual que si usan Chrome OS, Wear OS o Android Auto.

Todos estos cambios también deberían ayudar a que los desarrolladores de aplicaciones para Android se esfuercen más en hacer que sus apps sean mejores para las tablets. Esto podría suponer un cambio importante, ya que si bien para los iPad hay muchas aplicaciones de calidad disponibles, los desarrolladores de Android a menudo se limitar a adaptar un poco sus aplicaciones de teléfonos para que puedan ser utilizadas en dispositivos más grandes, y claro, esto hace que la experiencia resultante no sea precisamente pulida.

No está muy claro por qué lo hacen así. Es posible que se deba a que las tablets Android no son tan populares, por lo que no alcanzan a la misma audiencia, pero Google sí que es consciente de que hay más de 250 millones de tablets Android, dispositivos plegables y aparatos con Chrome OS activos.

Además, ahora que los móviles plegables son cada vez más comunes, la demanda de aplicaciones optimizadas para ellos solo puede crecer en un futuro. Por lo tanto, parece que este es un paso importante y sensato el que está dando Google, y que podría ayudar a SO Android a equipararse a iPadOS.

Una Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Image credit: Future)

¿Qué significa exactamente que una aplicación esté optimizada para una pantalla grande?

Es posible que te estés preguntando: "¿Pero qué puede hacer una aplicación para funcionar de forma óptima en una tablet?". Por suerte, Google tiene en mente distintos factores.

Por ejemplo, es importante que las apps sean capaces de trabajar indistintamente en posición vertical como horizontal, y que al hacerlo usen toda la pantalla en ambos casos. Otro factor es poder cambiar sin problemas entre estas orientaciones, trabajar en modo multi-ventana, ofrecer interfaces apropiadas para pantallas más grandes, admitir teclados y ratones, y mucho más.

Por lo tanto, hay muchas cosas en las que podrán trabajar los desarrolladores para que sus aplicaciones cumplan con los requisitos de Google, y que de esta forma, consigan más visibilidad en la Play Store. Y así, los usuarios podrán beneficiarse de una experiencia muchísimo mejor.