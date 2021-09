Las especificaciones filtradas de la Surface Go 3 sugieren una gran mejora en la duración de la batería

La Surface Go 3, la próxima tablet de última generación, se lanzará supuestamente a principios de la semana que viene en el evento de prensa Surface de Microsoft, pero varias especificaciones ya han sido filtradas por un minorista de Tailandia.

Sin embargo, y por supuesto, todavía no podemos creernos al cien por cien todos los detalles, pero en el caso de que esta nueva información sea cierta, entonces ya sabemos lo que podemos esperar en la Surface Go 3 (tal y como señala la web alemana de tecnología WinFuture). Aparentemente, un procesador Intel Pentium Gold 6500Y o un Intel Core i3-10100Y, y una CPU mejorada, son los cambios más importantes.

Por otro lado, sin embargo, la pantalla sigue siendo una pantalla táctil de 10,5 pulgadas con una resolución de 1920 x 1280, y el diseño de la tablet de Windows sigue siendo idéntico a la de la Go 2 (con las mismas dimensiones). En teoría, habrá opciones de 4GB o de 8GB en cuanto a la memoria RAM del sistema, y ​​el almacenamiento quizás corresponda a una unidad eMMC de 64GB o una SSD de 128GB, lo cual vuelve a ser como en su predecesora.

Del mismo modo, las cámaras delantera y trasera serán heredades de la Surface Go 2 del año pasado (cámaras de 5 megapíxeles y 8 megapíxeles respectivamente), pero un área de mejora, al menos si la filtración es correcta, será la duración de la batería, que mantendrá la tablet en funcionamiento hasta 13 horas.

El dispositivo llegará con Windows 11 Home instalado en modo S. Y también se ha hablado del precio, pero en este caso hay que coger aun más la información con pinzas. Por lo visto, el dispositivo partiría de 380€ y subiría hasta 575€ con el modelo de gama alta.

Análisis: Todavía hay esperanza de que la batería mejore

Lo cierto es que esta filtración no nos sorprende demasiado, ya que respalda los rumores que hemos escuchado antes sobre las especificaciones de la Surface Go 3. Entonces, los cambios principales, si al final todo esta información es correcta, serían aumentar las CPU en la tablet, con un procesador Core i3 de décima generación, lo cual es un paso respecto al Core m3-8100Y de la Surface Go 2. No obstante, WinFuture apunta que no deberíamos emocionarnos demasiado con el posible salto de rendimiento de la Go 3, ya que cabe tener en cuenta las filtraciones anteriores de Geekbench.

Por lo demás, la Go 3 es más de lo mismo, en comparación con su predecesora, pero existe otro aspecto por el que emocionarse: la duración de la batería de hasta 13 horas en el nuevo modelo.

De nuevo, si lo comparamos con la Surface Go 2, que ofrece hasta 10 horas, la verdad es que sería un aumento bastante importante (supuestamente se incluirá una batería más grande en esta tableta de próxima generación). Crucemos los dedos para que nuestros deseos se cumplan, pero recuerda también que deberás hacer un buen uso del dispositivo para poder disfrutar de ventajas como esta.

Vía MS Power User