Las aplicaciones de Android ahora pueden mentir potencialmente sobre los datos que recopilan

Las aplicaciones de Android suelen recopilar todo tipo de datos sobre ti y tu dispositivo, como el nombre y la ubicación, además de tener a veces acceso a tus fotos o mensajes, entre otras cosas. Por lo tanto, es vital que entiendas qué grado de acceso va a tener una aplicación antes de descargarla, algo que ahora se ha hecho mucho más difícil de entender.

Esto se debe a que Google ha puesto en marcha recientemente una nueva función llamada "Seguridad de los datos", que exige a los desarrolladores de aplicaciones que revelen los datos que recogen sus aplicaciones, si los datos se comparten con terceros y las prácticas de seguridad de la aplicación. Parece un paso prometedor, y si fuera sólo un añadido lo sería, pero Google también está eliminando silenciosamente la lista de permisos de las aplicaciones de los listados de las tiendas.

Este cambio no ha sido anunciado por la compañía, pero ha sido detectado por Mishaal Rahman (opens in new tab) (editor técnico senior de Esper).

Esa lista de permisos de aplicaciones era generada automáticamente por Google, que aunque era precisa, no siempre era clara sobre por qué se necesitaban permisos específicos o se recogían datos.

Esta nueva pantalla de seguridad de datos debería ser, en muchos casos, mucho más clara, ya que los desarrolladores de aplicaciones pueden explicar por qué necesitan varios tipos de datos, pero como es responsabilidad de esos desarrolladores rellenarla, también existe el riesgo de que la información sea incompleta o inexacta.

Tener tanto la pantalla de seguridad de datos como la de permisos sería más completo, pero también podría dar lugar a un listado desordenado y confuso, por lo que podemos entender por qué Google podría optar por mostrar sólo una, aunque no está claro si era la decisión correcta.

En la mayoría de los casos, esto probablemente no supondrá un gran problema, aunque los desarrolladores de aplicaciones sin escrúpulos tendrán ahora más libertad para ocultar las prácticas de recopilación de datos de sus aplicaciones, lo que es algo preocupante.

Google ha advertido que si la pantalla de seguridad de datos no es completa y precisa, las aplicaciones podrían ver bloqueadas sus actualizaciones o incluso ser eliminadas de la Play Store, pero no está claro con qué rapidez o amplitud Google detectará y tomará medidas contra los infractores.

Google no es el único que deja este asunto en manos de los desarrolladores

Aunque se trata de una medida preocupante, es similar a algo que Apple ya está haciendo, con sus "etiquetas nutricionales" de privacidad, que los desarrolladores de aplicaciones están obligados a completar. El Washington Post (opens in new tab), sin embargo, descubrió que estas etiquetas también eran a menudo inexactas, así que no hay razón para pensar que la alternativa de Google no correrá la misma suerte.

La única ventaja que tienen los usuarios de Android sobre los de iOS en esta situación es que no están limitados a la Google Play Store, y aunque generalmente se considera el lugar más seguro para conseguir aplicaciones, Rahman señala que las tiendas de aplicaciones de terceros, como la Aurora Store, siguen mostrando la lista de permisos de las aplicaciones, algo que puede hacer porque Google sigue recopilando estos datos entre bastidores.

Por lo tanto, si te preocupa este cambio, vale la pena buscar una tienda de aplicaciones alternativa que ofrezca la información y las garantías que necesitas. Por supuesto, la mayoría de los usuarios de Android probablemente no sabrán que esto es una opción y tomarán los datos que se muestran en los listados de Google Play Store al pie de la letra, lo que puede dejar de ser totalmente preciso y completo, incluso entre las mejores aplicaciones de Android.