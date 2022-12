La última filtración del Samsung Galaxy S23 apunta a una importante mejora de rendimiento

La gran presentación del Samsung Galaxy S23 podría estar a sólo un mes y pico de distancia, y las filtraciones en torno a este smartphone insignia siguen llegando a cuentagotas. El último rumor trae consigo noticias alentadoras sobre el posible aumento de rendimiento que traerá consigo el nuevo teléfono.

Según el informante Ahmed Qwaider (opens in new tab), la serie Galaxy S23 (el modelo estándar, el modelo Plus y el modelo Ultra) contará con un aumento del 36% en la velocidad del procesador, un aumento del 48% en el rendimiento gráfico y un aumento del 60% en el procesamiento neural (tareas relacionadas con la IA como el reconocimiento de voz y la edición inteligente de fotos).

Estas mejoras son cortesía del procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, que, según oímos, podría estar instalado en el interior de los teléfonos Galaxy S23 en todas las regiones. Normalmente, Samsung utiliza un procesador Snapdragon en algunas partes del mundo y uno de sus propios procesadores Exynos en otras cuando se trata de la serie Galaxy S.

Llegadas anticipadas

Aunque ya sabemos muchas cosas sobre el Snapdragon 8 Gen 2, no hemos oído hablar de porcentajes concretos de mejora para los teléfonos Galaxy S23. Las mejoras de rendimiento que el chip va a aportar a los teléfonos en 2023 variarán en función de cómo los fabricantes lo optimicen para que funcione con su propio hardware y software.

Parece que el OnePlus 11 va a ser el primer teléfono en salir a la venta con el Snapdragon 8 Gen 2 a bordo. Su gran presentación está prevista para el miércoles 4 de enero en China y su lanzamiento mundial para el martes 7 de febrero.

La familia Samsung Galaxy S23 parece que hará su aparición a principios de febrero, por lo que hemos oído de los que saben, así que no tendremos que esperar mucho hasta que todo sea oficial, y sin duda Samsung también tendrá algunas cifras de rendimiento que compartir.

Más rápido, por favor

Esperamos que el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 esté presente en bastantes smartphones Android emblemáticos a lo largo del 2023. Quizá la única excepción significativa sea el Google Pixel 8, que probablemente utilice una CPU Tensor G3 personalizada.

Se puede argumentar que los smartphones ya son lo suficientemente rápidos (de hecho, el iPhone 14 mantiene el mismo chip Apple A15 Bionic que el iPhone 13 del año anterior), pero hay que tener en cuenta que las exigencias a las que sometemos a nuestros teléfonos no dejan de aumentar.

Las aplicaciones y los juegos son cada vez más complejos, las fotos y los vídeos son cada vez más grandes y detallados y, por supuesto, hay que añadir la gran cantidad de trucos de inteligencia artificial que nuestros teléfonos pueden hacer ahora (como reconocer el sonido de tu voz). Toda esta informática portátil necesita un chip que esté a la altura.

Y ten en cuenta también que las actualizaciones de chips como el Snapdragon 8 Gen 2 no son sólo mejoras en el rendimiento: también traen consigo una mayor eficiencia, lo que debería equivaler a una menor demanda de energía de la batería.