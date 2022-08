La subida de precio del iPhone 14 Pro parece cada vez más probable, por lo que tenemos que ir haciéndonos a la idea

Entre todo lo que se ha hablado hasta ahora sobre la próxima gama iPhone 14 (opens in new tab), una de las coas que más controversia ha creado ha sido la posible subida de precios de los próximos móviles de Apple.

Si se piensa fríamente, es obvio que ni siquiera Apple es inmune a las subidas de precios que estamos viendo a nivel mundial, que han sido causadas por factores como la reciente pandemia y el aumento de los costes energéticos. Los problemas de la cadena de suministro han afectado a numerosos fabricantes y eso supone un aumento de los costes que al final es inevitable que tengan que sufrir los clientes.

Claro que por mucho que sea entendible, eso no quita que no nos guste.

Ya se lleva hablando varios meses de que los próximos iPhone 14 subirán de precio, y aunque las distintas filtraciones y fuentes no tienen muy claro cuáles de los nuevos modelos se verán afectados por esto (o si serán todos), una nueva filtración publicada en la web surcoreana Naver (opens in new tab)(y compartida por PhoneArena (opens in new tab)) afirma que "Apple ha decidido mantener el precio de lanzamiento del modelo estándar del iPhone 14 en una decisión al más alto nivel ejecutivo."

El usuario que ha compartido esta última filtración, lanzuk, si bien no está verificado cuenta con un historial de haber dado informaciones sobre otras marcas como Samsung o Asus, demostrando cierto nivel de conocimiento a través de sus publicaciones. Por lo tanto, esta última afirmación cuenta con cierta credibilidad.

Si esto es cierto, el iPhone 14 estándar costará lo mismo que su predecesor, el iPhone 13 (opens in new tab), que se lanzó por 909€ en España.

Por otro lado, se espera que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) cuesten alrededor de 100 dólares más que sus respectivos predecesores (lo que podría traducirse en España como 100€). Por lo tanto, es posible que haya que sumar esa cantidad a los precios de lanzamiento del iPhone 13 Pro (opens in new tab) (1.159€) y iPhone 13 Pro Max (opens in new tab) (1.259€).

Valor añadido

Incluso aunque los modelos de la gama iPhone 14 en conjunto terminan siendo más caros que la gama iPhone 13 de 2021 (que tiene toda la pinta de que eso será lo que pasará), la decisión de Apple de mantener el mismo precio para el modelo estándar debería ayudar a impulsar las ventas en general, a pesar de todo.

Desde un punto de vista psicológico, el efecto de contraste y mayor disparidad enre los precios significa que aquellos a los que no les importe que el iPhone 14 cuente con el mismo chip A15 Bionic que tenía su predecesor (a diferencia de los modelos superiores), seguirán sintiendo que están comprando una actualización que merece la pena, incluso aunque los cambios sean relativamente menores.

Por otro lado, aquellos que cuenten con un presupuesto más elevado podrán hacerse con los modelos Pro y disfrutar de los grandes cambios con los que parece que contarán, como el esperado un nuevo chip A16 Bionic y la desaparición del anticuado notch a favor de un recorte en la pantalla para albergar la cámara selfie. Y claro, teniendo en cuenta las mejoras, también sentirán que la subida de precio está justificada, ya que supondrá una actualización de hardware y rendimiento más grande respecto a años anteriores.

No sabemos si el iPhone 14 (opens in new tab) estándar conseguirá un puesto en nuestro ranking de mejores móviles del mercado (opens in new tab), o de mejores iPhone (opens in new tab), pero lo más seguro es que el iPhone 14 Pro (y el 14 Pro Max (opens in new tab)) sí que conseguirán entrar en el top, ya que llegarán con muchas mejoras, y seguramente consigan un puesto en el ranking incluso aunque tengan un precio más elevado que sus predecesores.