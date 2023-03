La serie de Batman de J.J. Abrams encuentra un nuevo hogar tras la cancelación de HBO Max

Batman: Caped Crusader, una nueva serie de animación de JJ Abrams, ha sido adquirida por Amazon Studios tras su cancelación por HBO Max.

La serie, que se presenta como una reinterpretación del mito del Caballero Oscuro, ha recibido un encargo de dos temporadas para Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, según Variety (opens in new tab).

Batman: Caped Crusader iba a estrenarse en un principio en HBO Max, la principal cadena de Warner Bros Discovery (WBD), el estudio que posee los derechos de Batman. La serie de animación, que estaba siendo desarrollada y producida ejecutivamente por Abrams, Matt Reeves -el director de The Batman-, y el cocreador de Batman: La Serie Animada, Bruce Timm, recibió la orden de estrenarse como serie en mayo del 2021.

Sin embargo, Batman: Caped Crusader fue uno de los muchos proyectos en desarrollo de HBO Max cancelados por WBD en agosto del 2022, alegando medidas de reducción de costes. Ahora, parece que el servicio de streaming de Amazon se convertirá en el nuevo hogar de la serie, a pesar de que Netflix, Hulu y Apple TV Plus compiten por añadir la oferta animada a sus catálogos.

No está claro cuándo se estrenará Batman: Caped Crusader en Prime Video. WBD y Amazon Studios aún no han firmado el acuerdo (según The Hollywood Reporter (opens in new tab)) y, con la serie en desarrollo activo, podría pasar algún tiempo antes de que llegue. No obstante, sabemos que la primera temporada constará de 10 episodios, que el guionista de cómics Ed Brubaker forma parte del equipo creativo (Brubaker es la mano derecha de Timm en la serie) y que se basará en la historia y el estilo de animación de Batman: La Serie Animada.

El Murciélago vuelve a lo grande

El Batman de Michael Keaton aparecerá en la película del DCEU The Flash. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Son buenos tiempos para los fans de Batman. Después de unos años de incertidumbre sobre el futuro del personaje de acción real y de animación (es decir, la controvertida carrera de Ben Affleck como el Caballero Oscuro) hay muchas películas y series de Batman en desarrollo en muchos departamentos de WBD.

Para empezar, se está desarrollando The Batman - Parte II, secuela de la película de Reeves sobre el justiciero multimillonario. Su estreno está previsto para octubre del 2025, y será una de las historias de Elseworlds que existen junto al reimaginado Universo Cinematográfico de DC (DCU) de James Gunn y Peter Safran. Así lo confirmaron los nuevos codirectores de DC Studios cuando Gunn anunció la programación de cine y televisión del primer capítulo del DCU, también conocido como Dioses y Monstruos, a finales de enero.

El Pingüino, un spin-off de The Batman para HBO Max protagonizado por el Oswald Cobblepot de Colin Farrell, también está en camino. Se está rodando con vistas a su estreno a finales del 2023 o principios del 2024 y también se sitúa en el universo Batman Elseworlds de Matt Reeves. Reeves también está desarrollando una serie derivada de Arkham Asylum ambientada en el mismo universo.

Batman también tendrá una película ambientada en el DCU. (Image credit: DC Studios)

A pesar de que Reeves sigue adelante con su propio Batman-Verso, Gunn y Safran también ambientarán una película independiente de Batman en el DCU, que será la principal franquicia de superhéroes de DC Studios en el futuro. Titulada "The Brave and the Bold", la primera película de Batman en el DCU adaptará la serie de cómics homónima de Grant Morrison, que cuenta la historia de Bruce Wayne/Batman y su hijo sociópata, Damian, que acaba adoptando el alias del superhéroe Robin. The Brave and the Bold es una de las películas del DCU más esperadas.

No habrá uno, sino dos hombres murciélago en la película de The Flash, que llegará a los cines el 16 de junio. La versión del personaje de Ben Affleck para el Universo Extendido de DC (DCEU) aparecerá primero, antes de que el querido Caballero Oscuro de Michael Keaton ocupe el centro del escenario una vez que el plan de Barry Allen para viajar en el tiempo (y alterar el multiverso) salga mal.

Añadimos Joker: Folie à Deux, la secuela de Joker, la premiada película de Todd Phillips del 2019, que es otra producción de Elseworlds y está protagonizada por Joaquin Phoenix como el antagonista más famoso de Batman, y los fans de Batman tendrán mucho contenido para disfrutar en los próximos años.