La Samsung Galaxy Tab A8 se anuncia como una alternativa asequible a la Galaxy Tab S8

La Samsung Galaxy Tab S8 no tardará en llegar, pero no todo el mundo necesita una tablet tan cara, y para los que no la necesitan, Samsung acaba de anunciar una alternativa, bautizada como Samsung Galaxy Tab A8.

Esta tablet tiene una pantalla de 10,5 pulgadas de 1200 x 1920, cuatro altavoces estéreo con audio Dolby Atmos, una batería de 7.040mAh con carga de 15W, una cámara trasera de 8MP, una cámara frontal de 5MP y un chip octa-core de 2GHz. Samsung no ha desvelado qué chip es concretamente, pero aparentemente es un 10% más rápido que el del Samsung Galaxy Tab A7.

Otras especificaciones incluyen Android 11, un puerto de auriculares de 3,5 mm, una ranura para tarjetas microSD y conectividad LTE opcional. El Samsung Galaxy Tab A8 viene en tres configuraciones: una con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, otra con 4 GB / 64 GB y otra con 4 GB / 128 GB. Se puede elegir entre los colores gris, plata y oro rosa.

(Image credit: Samsung)

La única gran pregunta que queda es cuánto costará la Samsung Galaxy Tab A8; Samsung aún no ha revelado el precio, pero con estas especificaciones esperaríamos un precio de gama media como máximo, y probablemente uno de gama baja.

Sin embargo, pronto lo sabremos, ya que la tablet saldrá a la venta en algunas partes de Europa antes de finales de diciembre, y en Estados Unidos lo hará en enero.

Análisis: una tablet diseñada para casi todo el mundo

Parece que la Samsung Galaxy Tab A8 está hecha para casi cualquier tipo de usuario. Samsung afirma que está optimizada para el entretenimiento, el streaming y las necesidades de aprendizaje online, y con una gran pantalla, cuatro altavoces y soporte LTE debería ser ciertamente adaptable a diferentes usuarios, y sus posibilidades de uso no terminan ahí.

Sus características de pantalla dividida deberían convertirla en un dispositivo útil para la multitarea y la productividad, mientras que su modo Samsung Kids la hace viable para los niños, ofreciendo contenido educativo interactivo y controles parentales.

Dicho esto, no será una tablet para todos. Es probable que carezca de la potencia necesaria para los juegos de gama alta u otras tareas exigentes, como la edición de vídeo, y no se menciona ningún accesorio de teclado o lápiz óptico, lo que limitará sus aplicaciones creativas y de productividad. Tampoco parece ser compatible con DeX, el sistema de Samsung para vincular fácilmente los dispositivos a una pantalla más grande.

Para quien necesite este tipo de funcionalidades, seguro que una tablet de la gama Samsung Galaxy Tab S8 será una mejor compra, aunque seguro que también cuesta mucho más.