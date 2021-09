La nueva Sonos Beam trae lo mejor de la Sonos Arc sin su alto precio

Atención, fans de los AV: hay una nueva barra de sonido en el barrio.

La Sonos Beam ha sido una de las mejores barras de sonido que el dinero puede comprar desde que se lanzó en el 2018, gracias a su diseño compacto, su excelente rendimiento de audio y una integración inigualable con el ecosistema de altavoces inalámbricos más amplio de la compañía.

Ahora, Sonos ha anunciado una nueva versión de la barra de sonido de tamaño reducido: la Sonos Beam (2ª generación) comparte la misma construcción compacta que su predecesora, pero se le ha añadido sonido envolvente Dolby Atmos y compatibilidad con HDMI eARC, altavoces mejorados y una rejilla de policarbonato.

La Beam de segunda generación estará disponible para su compra a partir del 5 de octubre por 499€, que es más cara que el original; en el lanzamiento, la Sonos Beam de primera generación costaba 450€, aunque hoy en día se puede encontrar con descuento. De hecho, en el Black Friday 2021 podríamos ver algunas ofertas fantásticas de la Sonos Beam, ahora que hay un nuevo modelo.

Dicho esto, Sonos acaba de anunciar un sorprendente aumento de precios para muchos de sus altavoces, así que, ¿quién sabe cuánto durará ese precio?

Análisis: ¿Qué tiene de nuevo la Sonos Beam (2ª gen)?

El mayor cambio que tendrá la Sonos Beam es la compatibilidad con el Dolby Atmos, una tecnología de sonido cinematográfico que coloca elementos de bandas sonoras de películas (y archivos de música compatibles) en una esfera 3D. Cuando el audio se reproduce a través de altavoces o barras de sonido Dolby Atmos, parece que la acción esté sucediendo a tu alrededor, con sonido que proviene de todos los ángulos.

Para un Dolby Atmos "verdadero", necesitas altavoces enfocados hacia arriba que puedan hacer rebotar el sonido en el techo y volver a sus oídos (o, mejor aún, altavoces montados en el techo). Sin embargo, la nueva Sonos Beam comparte la misma arquitectura acústica que su predecesora, la cual no incluye ningún altavoz que apunte hacia arriba; para eso, necesitarás la Sonos Arc, que es más cara.

Según Sonos, la nueva Beam utiliza “técnicas psicoacústicas” para imitar el efecto de los altavoces hacia arriba, algo que puede que oigas llamar Dolby Atmos virtual. Sonos dice que el software que coordina la reproducción y la interacción a través de los transductores de la barra de sonido, se han "mejorado radicalmente", además de los cinco sets de altavoces en comparación con los tres que se encuentran en la Beam original.

Los dos nuevos están dedicados a la información envolvente y de altura, aplicando técnicas basadas en el tiempo y la frecuencia del sonido para separar lo que escuchas al nivel del oído y lo que escuchas por encima de tu cabeza.

Muchas barras de sonido Atmos virtuales son muy efectivas, aunque no esperaríamos que la sensación de altura fuera tan convincente como una barra de sonido con altavoces hacia arriba, como la Sonos Arc. Esa es probablemente la razón por la que la Beam (2ª generación) es unos 400€ más económica que la barra de sonido insignia de la compañía.

Otra característica nueva de la Sonos Beam es la compatibilidad con HDMI eARC, que según la compañía ofrecerá una “experiencia de sonido más rica, más inmersiva y de mayor definición”. En comparación con la conectividad HDMI ARC que se encuentra en la Beam original, la eARC puede manejar formatos de audio más avanzados y ofrecer una calidad de audio superior.

Es una pena que no haya compatibilidad con HDMI 2.1, lo que soportaría 4K a 120Hz e incluso 8K a 60Hz de paso, lo que a su vez lo haría ideal para consolas compatibles con 8K como la PS5 y la Xbox Series X.

Aun así, la nueva Beam puede con 32 canales de audio e incluso a flujos de datos de 38Mbps sin comprimir de 24 bits / 192kHz de ocho canales. En otras palabras, además de admitir Atmos, puede reproducir archivos de audio de alta resolución de tus canciones favoritas.

Por cierto, Sonos también ha anunciado que los dispositivos compatibles con su aplicación S2 tendrán compatibilidad con Amazon Music Ultra HD, lo que traerá audio sin pérdidas y Dolby Atmos Music al ecosistema. Los dispositivos compatibles incluyen Roam, Arc, Beam, Five, Sub (Gen 3), Move, One, One SL, Port, Amp, Symfonisk Bookshelf, Symfonisk Table Lamp, Play: 5 (Gen 2), Connect (Gen 2), y Connect: Amp (Gen 2).

Por otro lado, las partes internas reales de la Sonos Beam son las mismas que antes. Tiene cinco amplificadores de clase D, un tweeter central, cuatro midwoofers elípticos y tres radiadores pasivos que trabajan juntos para un sonido potente y equilibrado.

(Image credit: Sonos)

La Sonos Beam de segunda generación se parece mucho a su predecesora, con un diseño compacto que cabe bajo la mayoría de los televisores (también puedes montarlo en la pared si quieres), aunque ha cambiado la vieja rejilla de tela por una de plástico.

Esta elección de diseño está más en consonancia con la Sonos Arc y, como señala la empresa, es mucho más fácil de limpiar que la tela, ya que esta atrae el polvo. Le preguntamos a Sonos si la nueva rejilla aporta algún beneficio acústico, pero la empresa nos dijo que es una elección puramente estética.

Ciertamente, pone en línea la barra de sonido con el resto del ecosistema de Sonos, ya que ninguno de los otros altavoces Sonos de generación actual tiene rejillas de tela.

Como era de esperar, la Sonos Beam viene de nuevo con soporte para Alexa y Google Assistant, AirPlay 2, conectividad Wi-Fi y modos de sonido como Speech Enhancement y Night Sound.

Por ello, con las mejores partes de la Sonos Beam original, junto con algunas de las mejores características de la Sonos Arc, definitivamente vale la pena el hype por la nueva Sonos Beam, en especial para aquellos que quieren el sonido envolvente Dolby Atmos sin el coste y peso de la Sonos Arc.