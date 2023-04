La gama Samsung Galaxy Tab S9 podría incluir dos modelos FE, dando una alternativa más asequible

Ha habido algunos rumores sobre la Samsung Galaxy Tab S9 en las últimas semanas, y parece que la serie de tablets Android podría incluir dos modelos FE (Fan Edition) más baratos como parte de la gama, lo que sería una sorpresa en cierta manera.

El equipo de SamMobile (opens in new tab) ha estado uniendo hilos y comparando las referencias de los modelos publicados en los benchmarks de Geekbench. Dos de esos modelos, SM-X516B y SM-X616B, podrían corresponder a versiones económicas del Tab S9.

Según la convención anterior, la Tab S9, la Tab S9+ y la Tab S9 Ultra deberían tener las referencias SM-X716, SM-X816 y SM-X916, respectivamente. Eso significa que los dos modelos adicionales que han aparecido son un misterio.

La vuelta del FE

Puede que recuerdes que en 2021 se lanzó una Samsung Galaxy Tab S7 FE (opens in new tab), pero no hubo un modelo FE en la gama Galaxy Tab S8 del año pasado. Ahora todo apunta a que el modelo FE podría reaparecer, al igual que en la línea de teléfonos de Samsung.

La versión FE del Galaxy S22 no se materializó, al igual que la serie de tablets, pero se ha hablado mucho de que habrá un Samsung Galaxy S23 FE este año (opens in new tab). Parece que el modelo Fan Edition vuelve a estar de moda.

Según los benchmarks, estas tablets llevarán un chip Exynos 1380 de gama media y 6GB u 8GB de RAM. Deberían aparecer junto a las tablets Tab S9 principales alrededor a agosto o septiembre (siguiendo el calendario de la Galaxy Tab S8 (opens in new tab)).

Cubriendo los distintos rangos de precios

En años anteriores, excepto el año pasado, las tablets y los móviles FE estaban destinados para atraer a personas que no quieren gastar precios de buque insignia pero sí quieren dispositivos en los que puedan confiar. Todos los mejores teléfonos y tablets de gama media hacen concesiones, pero las correctas.

No está claro exactamente por qué los modelos FE no aparecieron junto a la Galaxy Tab S8 o la Galaxy S22 (opens in new tab), pero los efectos de la pandemia y la incertidumbre económica probablemente tuvieron algo que ver.

Otra posibilidad es que las ventas no fueran muy buenas para dispositivos como el Samsung Galaxy S21 FE (opens in new tab), por lo que va a ser interesante ver si eso cambia, en caso de que Samsung decida producir dos modelos Galaxy Tab S9 FE (posiblemente con diferentes tamaños u opciones de configuración).

En teoría, estos dispositivos FE deberían ser el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento, pero ese puede ser un punto difícil de alcanzar.