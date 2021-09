La gama iPhone 13 podría venir en tres nuevos y sensacionales colores

Aunque la gama de iPhone 13 no se anunciará hasta el 14 de septiembre, una tienda ya los ha puesto en su web, incluyendo detalles de color y almacenamiento.

El sitio en cuestión es KTC (una tienda web ucraniana) y afirma que los iPhone 13 y iPhone 13 mini estarán disponibles en rojo, morado, azul, rosa, blanco y negro. De ellos, el rosa es el único color nuevo y aparentemente reemplaza al verde en la gama del iPhone 12.

Por otro lado, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max aparecen en oro, plata, bronce y negro. De ellos, los tonos bronce y negro serían nuevos y aparentemente sustituyen a los tonos grafito y azul pacífico de los iPhone 12 Pro. Todos estos son colores de los que hemos escuchado rumores, por lo que podría ser cierto.

Además, el sitio dice que el iPhone 13 y el iPhone 13 mini vendrán en modelos de 64GB y 128GB. Curiosamente, no se menciona la versión con 256 GB, a pesar de que en la gama iPhone 12 estaba disponible en ese tamaño, pero nos parcería extraño que Apple hubiera eliminado esta opción. El iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max se muestran con la misma capacidad que sus predecesores, es decir, 128 GB, 256 GB y 512 GB. Esto sugiere que los rumores sobre modelos de 1TB podrían no ser ciertos, aunque, de la misma manera, la información de esta tienda podría estar equivocada, por lo que no hay que fiarse demasiado.

(Image credit: TechRadar)

Análisis: Apple todavía no ofrece colores brillantes en teléfonos premium

Si esta filtración es correcta, daría la impresión de que Apple se apega a su patrón establecido de ofrecer colores elegantes pero bastante apagados en su gama Pro, a la vez que incluye colores más brillantes (y más opciones) en el iPhone 13 y el iPhone 13 mini estándar.

Puesto que es lo que Apple tiende a hacer, no nos sorprende mucho, de hecho, nos sorprendería que Apple hiciera un cambio, pero será decepcionante para cualquiera que quiera hardware de gama alta en un tono más atrevido, que eso no vaya a ser posible.

Así que es una lástima, pero por supuesto, todavía no hay nada asegurado. No podremos saber con certeza de en qué colores llegará la gama iPhone 13 hasta que se presenten los móviles el 14 de septiembre. Vuelve pronto a TechRadar, porque estaremos al pie del cañón con cualquier novedad al respecto.

Fuente: Tom's Guide