La cuarta temporada de Stranger Things ha costado más que Juego de Tronos y The Mandalorian juntos

La cuarta temporada de Stranger Things habría sido más cara de producir que Juego de Tronos y The Mandalorian juntos.

Según el Wall Street Journal, el medio que informó de las medidas de reducción de costes para averiguar el por qué el gigante del streaming estaba cancelando tantas series, el éxito de Netflix ha costado la friolera de 30 millones de dólares por episodio. Teniendo en cuenta que la cuarta temporada de esta serie sobrenatural tendrá nueve episodios, sacando la calculadora, Netflix se ha gastado nada más y nada menos que 270 millones de dólares solo en una temporada.

Por tener contexto, la última temporada de Juego de Tronos costó 15 millones de dólares por episodio, mientras que The Mandalorian, el éxito de Disney y Lucasfilm sobre Star Wars, costó una cantidad similar. Además, se cree que la última tanda de series de Marvel que han salido en exclusiva en Disney+ han costado alrededor de 25 millones por episodio.

Netflix está poniendo toda la carne en el asador para la cuarta temporada de Stranger Things, convirtiéndola en una de las más caras de la televisión hasta la fecha. Lo que hemos visto hasta ahora han sido un tráiler de tres minutos y un par de teasers, y parece que cumplirán con las expectativas.

Aun así, la cuarta temporada de Stranger Things no se llevará el título de la más cara en 2022. La primera temporada de El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder, que se lanzará en Prime Video en septiembre, ha costado la monumental y exorbitante cifra de 462 millones de dólares, una cifra jamás superada en toda la historia de la televisión.

En cualquier caso, para una compañía de la que se dice que trata de ahorrar, estos datos sobre el coste de la producción de la cuarta temporada de Stranger Things no parecen encajar muy bien con lo que Netflix parece estar pasando actualmente. La plataforma de streaming intentará que dejemos de compartir la contraseña, además de que ha sufrido una caída de suscriptores por primera vez en toda su historia. Las cosas no pintan bien para Netflix estos días.

Después de casi tres años de espera en nuestras casas, el volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix el 27 de mayo. La segunda parte, llegará un poco más tarde, el 1 de julio.

Pagando el pato

La tercera temporada de The Witcher tendrá más presupuesto (Image credit: Netflix)

La cuarta temporada de Stranger Things es el tipo de serie de gran presupuesto que necesita Netflix ahora. Con estos problemas que está pasando actualmente, además de los resultados financieros del primer trimestre recibidos entre abucheos, su equipo ejecutivo debería de salir adelante con Stranger Things y su popularidad.

Y costando 30 millones por episodio, la producción de la cuarta temporada de Stranger Things va a levantar asperezas. Sí, la última entrega de la serie necesita acabas por todo lo alto, pero teniendo en cuenta los problemas financieros de Netflix (que no se solucionarán rápido), 300 millones de dólares de presupuesto para Stranger Things nos parece demasiado.

Es un coste que puede molestar a los equipos creativos de otros proyectos de Netflix. Según el informe del Wall Street Journal, Netflix quiere crear 'pequeños éxitos y con un coste relativamente bajo' para compensar el gastarrazo financiero de sus series y películas más taquilleras. Mira The Witcher (10 millones por episodio), The Crown (13 millones por episodio), Alerta Roja (200 millones en total) y El Proyecto Adam (película de 116 millones), y Netflix no se avergüenza de cubrirle las espaldas a sus mayores éxitos y estrellas más famosas.

Netflix se está posicionando a la hora de producir películas y series con presupuestos más reducidos con la esperanza de dar con el próximo Juego del Calamar. Hablando desde el prisma económico, es una posición digna de admirar. Pero, desde la perspectiva de un creador, la posibilidad de recibir un presupuesto más pequeño que Stranger Things puede no permitirle cumplir con su visión original para una película o serie. Una vez que ese proyecto se estrena, es posible que no haga mella en la audiencia de Netflix, sobre todo si parece estar mal producido. Además, eso puede llevar a que Netflix cancele toda la producción, lo que podría verse como una pérdida de dinero por parte de la propia plataforma. Así, el ciclo continúa.

Está claro que Netflix ha demostrado que el éxito de una serie no reside en si se renueva automáticamente una o dos temporadas más. Series de éxito como Archivo 81 han sido canceladas por la compañía en los últimos años, por lo que la reacción positiva del público no siempre significa que una serie se mantenga viva en Netflix. Sin embargo, lo que sí hace es aumentar el fanatismo de esa serie, y ese público sí podría llegar cancelar su suscripción a Netflix si se cansan de la decisión del servicio de cancelar las producciones favoritas antes de lo esperado.

Por mucho que a Netflix le gustaría ser como Marvel, no lo es. No puedes esperar tener un éxito en tus manos todo el tiempo, a diferencia de todas las películas o series de televisión de Marvel que se han lanzado hasta ahora (si se descarta el proyecto de la Fase 4, Eternals). Netflix produce demasiado contenido (en un intento por atender a todo el público) para conseguir ese nivel de éxito de forma regular.

Sin embargo, todavía sigue pagando el precio de cancelar series populares que su fandom quiere seguir viendo. No tiene sentido sugerir que quieres ir en una dirección diferente y producir series y películas de bajo coste si decides no renovar las más populares para más entregas. Es dinero desperdiciado y hace poco para transmitir confianza en sus suscriptores.

Así que sí, series como Stranger Things, Sombra y Hueso y otras pueden necesitar enormes presupuestos para hacerlas más grandes y mejores que sus predecesores. Pero, cuando tus acciones caen un 40% a raíz de las pérdidas de dinero y de suscriptores (según Yahoo Finance), desembolsar casi 300 millones de dólares en la cuarta temporada de Stranger Things puede no ser lo más adecuado, especialmente bajo la atenta mirada de tu audiencia.