Keystone podría ser el nombre en clave de la próxima Xbox

Un minero de datos ha descubierto pruebas de que Microsoft está trabajando en un producto secreto que podría ser la próxima consola Xbox. La Xbox Series X|S llevan en el mercado algo más de un año, pero Microsoft ya estaría con las manos puestas en su sucesora.

Tero Alhonen, el minero, ha compartido una lista de productos de Xbox en Twitter, destacando uno en particular: “PRODUCT_XBOX_KEYSTONE”.

Alhonen no dice dónde ha encontrado este producto o si se ofrecía algún comentario en las especificaciones que a él se refieren. Aun así, las dos entradas por encima de Keystone podrían ser una pista: Durango y Scarlett eran los nombres en clave de la Xbox One y la actual generación de consolas de Xbox, respectivamente.

Contén la emoción. Otros nombres en clave que tuvieron la Xbox Series X|S, Anaconda y Lockhart, no están en la lista.

(Image credit: Microsoft)

Sin mucha más información, es difícil averiguar a lo que se refiere Keystone; una actualización de mitad de generación (como la Xbox One X) o el nombre en clave para la próxima generación de consolas Xbox, que al menos explicaría la ausencia de Anaconda y Lockhart. Scarlett era el nombre de la familia de consolas, no las propias consolas. Es posible que Microsoft ya esté trabajando en la nueva serie, aunque la actual tenga menos de dos años de vida. El desarrollo de hardware lleva muchísimo tiempo, así que es probable que no veamos la próxima consola hasta dentro de unos años, y eso suponiendo que Microsoft haya empezado a desarrollarlo.

El jefe de Xbox, Phil Spencer, no ha descartado una actualización de mitad de generación en el hilo del rediseño de la Xbox Series X. Dijo: 'no hay nada que vaya a salir el año que viene con lo que digas 'ay, tendría que haber esperado'.

También hay razones para creer que Keystone no es una consola tradicional. Podría ser el rumoreado Xbox Streaming Stick. Como Microsoft está invirtiendo en el Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming, un dispositivo para conectar a la televisión y jugar podría estar perfectamente en desarrollo. Liz Harmen, vicepresidenta de experiencias de juego y plataformas de Xbox, reveló que Microsoft está 'desarrollando un dispositivo de streaming que puedes conectar a tu televisor o monitor, y si tienes una buena conexión a internet, poder jugar como si tuvieras una Xbox'.

Si Keystone es un producto Xbox, podría ser el nombre en clave de algo intangible. Podría tratarse de un nuevo servicio que tenga planeado Microsoft.

Eso es todo lo que sabemos, pero te aconsejamos controlar las expectativas hasta que tengamos más información sobre este futuro producto o servicio.