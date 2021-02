Hay filtraciones del Intel Core i9-11900K que sugieren que será una CPU que va a batir récords, y podría suponer un problema para AMD

El procesador Intel Core i9-11900K, que se supone que será lanzado próximamente y es el buque insignia de la nueva generación de procesadores Rocket Lake, ha sido visto otra vez en un software de benchmark online, y muestra a esta CPU batiendo cómodamente a los chips AMD Ryzen en rendimiento por núcleo. Además, también ha recibido muy buenos resultados multi-núcleo.

En el resultado de Geekbench destacado por VideoCardz (vía Wccftech), el nuevo tope de gama de 8 núcleos de Intel se muestra con lo que supuestamente son sus especificaciones finales: una frecuencia máxima para hacer overclock de 5.3GHz (con Thermal Velocity Boost) y una frecuencia base de 3.5GHz (véase que esta última sería 200MHz más lenta que en el 10900K).

Tras haber hecho varias pruebas en Geekbench, la mayor puntuación que ha conseguido el 11900K (acompañado de una placa base Gigabyte Z490 Aorus Master y 32GB de RAM a 3600MHz), han sido unos impresionantes 1.905 puntos en rendimiento por núcleo, y 10.994 multi-núcleo.

El resultado de núcleo único ha sido el más alto jamás visto en Geekbench, siendo un 13% más rápido que el buque insignia Ryzen 9 5950X. Eso sí, por supuesto que en procesamiento multi-núcleo el AMD gana con diferencia, ya que alcanza una puntuación de 14.000, lo que es un 27% más veloz. Es algo lógico, teniendo en cuenta que el Rocket Lake cuenta solo con 8 núcleos, y el Ryzen tiene 16.

Si lo comparamos con su rival según el número de núcleos, es decir, el AMD 5800X, podemos observar que el Intel 11900K en rendimiento multi-núcleo es un 5% más rápido, según los resultados en los que se ha basado Wccftech.

Lo cierto es que el nuevo Intel 11900K solo supera al actual buque insignia de Intel Comet Lake, el 10900K, en 30 puntos en rendimiento multi-núcleo, por lo que es prácticamente un empate.

Aunque cabe recordar que el 10900K tiene dos núcleos más (tiene 10), y tiene la misma frecuencia de reloj, por lo que en teoría los resultados del nuevo Rocket Lake son impresionantes. Dicho esto, tenemos que decir que no se sabe si se ha aplicado overclocking al 11900K para estas pruebas...

Por último, que quede claro que por supuesto que el 11900K gana por goleada en rendimiento por núcleo, con una velocidad un 35% más rápida.

Cuestiones en el aire

Por supuesto, con las dudas existentes en relación a si se ha usado overclocking o no en las pruebas, no podemos tener la certeza de que esta información sea verídica. Además, en general los resultados filtrados de los software de benchmarks hay que creérselas con cautela. Incluso aunque estos resultados sean genuinos, las conclusiones a las que se puede llegar a partir de unas pruebas en un procesador que aún no ha sido lanzado, son limitadas.

Otras preguntas que quedan en el aire serían los niveles de consumo de energía y de producción de calor de los chips Rocket Lake y, como siempre, está la cuestión del precio (aunque recientemente ha habido un rumor positivo respecto a esto).

En cualquier caso, en términos de rendimiento puro, otras filtraciones han apuntado a que el Rocket Lake de Intel está haciendo grandes progresos, y esto es una razón más para pensar que los chips de 11ª generación podrían mantener a Intel en la competición por ofrecer los mejores procesadores para ordenadores de sobremesa, al menos de momento. Se espera que las CPU de Rocket Lake debuten en marzo, según los rumores.

Qué pasará con los procesadores Alder Lake de 12ª generación, que se espera que lleguen más avanzado el 2021, y que adoptan un enfoque completamente diferente en términos de un diseño big.LITTLE, estilo ARM, es otra pregunta.

¿Has oído ya lo que dicen de las CPUs AMD Zen 4? ¡No te lo pierdas!