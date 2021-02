¡Gran evento de lanzamiento del Xiaomi Mi 11 en España!

Tras el evento de presentación global del Xiaomi Mi 11 del 8 de febrero, y tan solo diez días después, este nuevo buque insignia se ha presentado oficialmente en España.

Xiaomi España ha celebrado un evento hoy, 18 de febrero, para anunciar el lanzamiento en España del primer buque insignia de Xiaomi de 2021, y aquí te contamos las noticias destacables, incluida un sorpresa inesperada anunciada en este evento.

Por cierto, sigue sin haber noticias oficiales del Xiaomi Mi 11 Lite, del Mi 11 Pro o del Mi 11 Ultra; de momento todo lo que hay son rumores y filtraciones.

El Xiaomi Mi 11 es un teléfono impresionante, ya publicamos hace unos días aquí en TechRadar un artículo con las primeras impresiones del Xiaomi Mi 11, donde podrás leer en detalle todas las especificaciones de este increíble teléfono, incluyendo todas sus características y funciones.

A modo resumen, podríamos decir que los aspectos más destacables del Mi 11 son: su fantástica pantalla de 120Hz, que ha sido calificada por el gigante DisplayMate con la mejor puntuación que ha dado hasta la fecha; su increíble rendimiento, gracias al mejor procesador, el Snapdragon 888, que además te permite conectividad 5G de alta calidad, compatibilidad con Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6; y audio mejorado, gracias a su altavoces duales en asociación con la conocidísima compañía Harman Kardon.

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Otro punto fuerte muy importante del Mi 11 son sus capacidades de cámara; no solo cuenta con una lente principal de 108MP, sino que sus impresionantes modos de vídeo te permitirán crear grabaciones profesionales pulsando un solo botón, y además cuenta con su impresionante Modo Nocturno Ultra.

Además, el nuevo tope de gama de Xiaomi ofrece una carga tanto cableada como inalámbrica increíblemente rápidas, pudiendo obtener una carga completa de la batería de 4.600mAh en tan solo 45min, o 53min si lo haces de forma inalámbrica.

No olvides que, a diferencia de varios dispositivos de otras marcas lanzados últimamente, el Xiaomi Mi 11 sí que incluye un cargador en la caja, y no solo eso: es un cargador de última tecnología GaN de 55W, que además de ser muy potente y compacto, te permite cargar, no solo tu teléfono, sino también otros dispositivos, tales como tablets, portátiles... e incluso videoconsolas.

Como puedes ver, hay mucho de lo que hablar cuando se trata del Xiaomi Mi 11, por lo que te recomendamos que eches un vistazo a nuestro artículo de primeras impresiones del Xiaomi Mi 11, antes mencionado.

En este artículo, queremos centrarnos en contaros las novedades que se han anunciado hoy en el evento Xiaomi España.

(Image credit: Xiaomi)

Mi Air Charge

Antes que nada, al comienzo del evento han mostrado un producto que seguro que le llamará la atención a cualquiera. ¿Te imaginas que al entrar en tu casa, tu teléfono empezara a cargarse automáticamente? ¿Te imaginas poder cargar la batería de forma inalámbrica, a la vez que juegas en tu móvil, o incluso en movimiento? Esto es lo que podrás hacer con la tecnología del Mi Air Charge. Este nuevo producto ofrece carga inalámbrica, incluso aunque haya algo entre tu teléfono y el Mi Air Charge, y por si fuera poco, es multi-dispositivo.

Precio y disponibilidad en España

Pasemos ahora a hablar de lo más importante que se ha anunciado hoy en el evento: la fecha en la que estará disponible en nuevo Xiaomi Mi 11 en el mercado español, así como el precio que tendrá.

La primera versión de este teléfono que podrás comprar en España de forma oficial, es la que cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y te costará 749.99€. Estará disponible en la web de Xiaomi y en Amazon a partir del 22 de febrero.

Por otro lado, la variante superior, que te ofrece una memoria interna de 256GB, estará a la venta a partir del 25 de febrero y te costará 799.99€. En cuanto a los colores del Xiaomi Mi 11, podrás adquirir este teléfono en color azul o gris oscuro/negro.

Además, su venta en España tendrá una promoción especial de lanzamiento, y vendrá con un purificador de aire Xiaomi de regalo.

Una de las mejores noticias, es que Xiaomi se compromete a cambiar la pantalla de forma gratuita en caso de rotura, durante un año desde su compra, para todos los Mi 11 comprados hasta mayo del 2022. Como explicamos en nuestro artículo de primeras impresiones del Mi 11, este móvil cuenta con el cristal ultra-resistente Gorilla Glass Victus, por lo que está claro que la compañía se fía mucho de la resistencia del nuevo Mi 11.

Una sorpresa inesperada

Ha sido un evento gracioso, interesante y muy dinámico, y el presentador ha dado paso varias veces a Sofía Sorribas, que además de conducir un pequeño juego llamado Mi 11 Quiz, ha ido dando pistas sobre el misterioso protagonista de la campaña del Xiaomi Mi 11 en España. Ha ido así creando expectativa, y finalmente han revelado que la cara de la campaña será, nada más y nada menos, que Miguel Ángel Silvestre, actor conocido por dar vida al Duque en la mítica serie "Sin tetas no hay paraíso", así como por su papel protagonista en la serie "Velvet".

Según se ha anunciado, la campaña del Mi 11 que protagonizará este actor estará disponible a partir de la primera quincena de marzo, y se inspira en la noche, tratando de tocar la fibra a los posibles compradores, mostrando situaciones que, si bien antes eran habituales, ahora lamentablemente hace mucho que no podemos vivir, como por ejemplo, bailar con los amigos.

Por supuesto es una temática elegida a conciencia, porque como ya se sabe, un punto fuerte del Xiaomi Mi 11 es su capacidad de hacer capturas en escenarios con muy poca luz, gracias a su Modo Nocturno Ultra, que es compatible con todas las cámaras del teléfono, incluida la selfie.

Convenios con compañías telefónicas

En el evento ha habido varios invitados de distintas áreas para hablar del Mi 11, y una intervención interesante ha sido la de Rafael Pérez, de la compañía telefónica Orange. Ha contado que Xiaomi y Orange son dos compañías que encajan muy bien, ya que la mentalidad de Orange es poner la última y mejor tecnología, al alcance de todos, y claro, en eso Xiaomi es el rey.

Como ya sabréis, es típico que las marcas de móviles firmen asociaciones con las compañías telefónicas, y lo mismo pasa con el Mi 11. Según hemos sabido hoy, en Orange podrás conseguir el nuevo teléfono de forma subvencionada, es decir, a un precio más irresistible todavía, y lo más importante, podrás pagarlo a plazos. Seguramente pronto sabremos de otras compañías telefónicas que también ofrezcan el Xiaomi Mi 11.

Xiaomi tiene una base de seguidores muy importante en España, y estamos seguros de que muchos estarán deseando poder adquirir el nuevo Xiaomi Mi 11. Desde luego que el teléfono merece la pena, y cuenta con características impresionantes. Por suerte solo habrá que esperar unos días más.