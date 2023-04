Google promete liberar más potencial de su IA Google Bard en la "próxima semana"

Da la sensación de que Google se está poniendo al día en lo que respecta a competir con la IA basada en ChatGPT que Microsoft ha introducido en Bing (opens in new tab), pero Sundar Pichai, consejero delegado de Google, afirma que el bot Bard de Google (opens in new tab)va a aumentar rápidamente su capacidad.

En una entrevista con el podcast Hard Fork (opens in new tab) del NYT (compartido por The Verge (opens in new tab)), Pichai dijo que Bard es actualmente como un "Civic mejorado" que se enfrenta a "coches más potentes", pero también que Google tiene "modelos más capaces" que se desplegarán en los próximos días.

"Cuando lanzamos Bard, sabíamos que debíamos tener cuidado", dijo Pichai. "Como era la primera vez que lo sacábamos, queríamos ver qué tipo de consultas nos harían. Obviamente, lo posicionamos con cuidado".

Según el CEO de Google, se lanzarán versiones PaLM (Pathways Language Model / modelo de lenguaje) más capaces del chatbot Bard "a lo largo de la semana que viene". Eso significará que Bard mejorará notablemente en razonamiento, codificación y otras áreas.

Sin prisa pero sin pausa

El tono general de Pichai fue una mezcla de cautela en cuanto a la experimentación con lo que Bard podría hacer, y de entusiasmo sobre dónde podría acabar eventualmente. Estas "tecnologías muy, muy potentes" pueden personalizarse para empresas y personas, afirmó Pichai.

El directivo de Google también abordó las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y el ritmo al que avanzan motores de IA como Bard y ChatGPT. Algunas de las voces más destacadas de la tecnología han pedido una pausa de seis meses en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Pichai ve con buenos ojos este tipo de debates y quiere que sean los gobiernos los que establezcan las normas: "La IA es un campo demasiado importante como para no regularlo", declaró en el podcast. "También es un área demasiado importante como para no regularla bien. Así que me alegro de que se estén dando estas conversaciones".

En la entrevista también se abordaron otros temas, como el impacto de la IA en el empleo (a lo que respondió "puede que todos tengamos que corregir el rumbo en ciertas áreas") y los contenidos que se publican en Internet ("nos comprometemos a hacerlo bien con el ecosistema de editores").

Un montón de cuestiones importantes

Esta última entrevista pone de manifiesto la gran cantidad de interrogantes que plantea la IA en estos momentos: cómo afectará a la privacidad de los datos, qué tipo de puestos de trabajo podría destruir, el impacto que tendrá en los editores si Google y Bing se convierten en ventanillas únicas, etc.

Para ser justos con Pichai, abordó estas cuestiones con mucha sensatez, pero eso no garantiza necesariamente que algunas de las preocupaciones que tenemos sobre la IA vayan a desaparecer. Nos enfrentamos a un cambio gigantesco en la forma en que vivimos y nos informamos a través de Internet.

Pichai admitió que la tecnología "va a ser increíblemente beneficiosa", pero también "tiene el potencial de causar daños profundos". Está bien reconocerlo, pero empresas como Google se guían por los beneficios y el dinero por encima de cualquier sentido de obligación moral.

Al menos se está hablando de ello. "Esto va a requerir mucho debate", dijo Pichai. "Nadie sabe todas las respuestas. Ninguna empresa puede hacerlo bien. ¿Estoy preocupado? Sí. ¿Soy optimista y estoy entusiasmado con todo el potencial de esta tecnología? Increíblemente".