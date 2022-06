Google Pixel Watch: todo lo que sabemos hasta ahora

Después de mucho tiempo esperando para poder conocer alguna información oficial sobre el Pixel Watch, Google por fin presentó su esperado smartwatch (opens in new tab)durante la Google IO 2022 (opens in new tab).

Más que una presentación completa, lo que hizo Google fue más bien dejarnos echar un vistazo al dispositivo que llegará más avanzado este año, pero la verdad es que la compañía fue generosa con la información compartida. Entre otras cosas, nos mostró el diseño del smartwatch y hablaron sobre las cosas que será capaz de hacer el Pixel Watch, además de confirmar que incluirían la tecnología de Fitbit.

A continuación, hemos reunido todo lo que hemos visto y escuchado ya sobre el Google Pixel Watch, tanto toda la información oficial como las filtraciones y rumores más destacados.

¿Será el Google Pixel Watch capaz de competir con los mejores smartwatches (opens in new tab) del mercado? Solo el tiempo lo dirá.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? El primer smartwatch insignia de Google

El primer smartwatch insignia de Google ¿Cuánto costará? No se sabe, pero posiblemente tenga un precio de alta gama

No se sabe, pero posiblemente tenga un precio de alta gama ¿Cuándo sale a la venta? Más adelante este año, tal vez en octubre

Últimas noticias

16 de mayo: El próximo smartwatch de Google podría funcionar con un chip de Samsung de la primera generación del Galaxy Watch (opens in new tab).

11 de mayo: Google por fin nos ha mostrado el Pixel Watch (opens in new tab), y nos ha revelado algunas de sus características y funciones.

30 de abril: Nuevas filtraciones sobre el Pixel Watch hablan sobre su batería y su conectividad (opens in new tab).

28 de abril: Se han certificado tres versiones diferentes del Pixel Watch (opens in new tab), y ahora también podemos hacernos una idea más concreta de su posible precio.

26 de abril: Supuestamente, alguien se ha dejado un Google Pixel Watch en un restaurante, y hemos podido ver varias imágenes que le han hecho al reloj.

25 de abril: También podría haber un Pixel Watch Fit con un precio elevado, y las fotos filtradas podrían habernos permitido echar un vistazo al Pixel Watch.

24 de abril: Google ha registrado el nombre comercial del Pixel Watch (opens in new tab), lo cual es otra señal más de que el smartwatch está al caer.

15 de abril: Según el respetado filtrador Evan Blass, no "pasará demasiado tiempo" hasta que podamos ver la presentación oficial del wearable de Google. Blass también ha citado el supuesto nombre en clave del dispositivo: Pixel Rohan.

28 de marzo: ¿Tendremos que seguir esperando? Según el conocido filtrador Jon Proseer, el Pixel Watch se anunciará en la Google I/O 2022, pero no se lanzará hasta octubre (opens in new tab), junto con el Pixel 7 (opens in new tab) y el Pixel 7 Pro.

Noticias anteriores sobre el Pixel Watch ▼ 17 de marzo: La conferencia Google I/O 2022 comenzará el 11 de mayo (opens in new tab). Y aquí puedes consultar todo lo que esperamos ver (opens in new tab), lo que incluye el Pixel Watch, el Pixel 7, Android 13 y más. 7 de marzo: Ha salido a la luz una patente de 2020 que muestra que el Pixel Watch podría permitir el control por gestos. ¿Podremos saltar canciones en Spotify, navegar por los menús y otras cosas simplemente moviendo la mano? 6 de marzo: ¿Lo lanzarán o no? Según advierten los expertos, la escasez de chips a nivel mundial podría retrasar el lanzamiento del Pixel Watch. 26 de enero: Según Jon Prosser, el smartwatch debutará el 26 de mayo de 2022 (opens in new tab), y ha añadido que esta es "la primera vez que vemos una fecha establecida para el dispositivo entre bastidores".

Fecha de lanzamiento y precio

(Image credit: Google)

Google Pixel Watch: fecha de lanzamiento y precio

Google ha anunciado que el Pixel Watch llegará este "otoño", y creemos que lo más posible es que sea entre septiembre y noviembre. Por otro lado, la compañía también ha dicho que lo lanzarán junto con el Pixel 7 (opens in new tab), el cual, si nos basamos en años anteriores, debería ser presentado en octubre. Además, una fuente también apuntó a ese mes (opens in new tab).

En realidad, eso es más tarde de lo que esperábamos que se lanzaría el Pixel Watch, ya que en su momento hubo muchos indicios de que el smartwatch se pondría a la venta de forma inminente. Por ejemplo, el Pixel Watch se pudo ver supuestamente en el inventario de un operador telefónico de EEUU, lo que dio a entender que estaban preparando todo de cara a su puesta en venta.

Sea como sea, en realidad es posible que el Pixel Watch finalmente no se lance a nivel global, ya que una fuente sugirió que podría tener un "lanzamiento limitado".

Respecto al precio, una filtración habló de un "Pixel Watch Fit" que podría costar alrededor de 400 dólares, lo que son unos 378€. Claro que en España siempre suben los precios respecto a EEUU, y es posible que el smartwatch cueste algo parecido al Apple Watch 7 (opens in new tab). Pero claro, no está claro si el wearable del que se habla en esta filtración es el Google Pixel Watch, o una versión alternativa.

Una filtración más reciente, ha afirmado ahora que el precio podría rondar los 300 dólares, lo que convertido a euros son unos 284€.

Diseño y Pantalla

Google Pixel Watch: diseño y pantalla

No hace falta fijarnos mucho en las filtraciones sobre el diseño del Pixel Watch, ya que la propia Google nos mostró cómo sería el smartwatch, tal y como puedes ver en distintas imágenes de este artículo, incluida la de portada

El diseño del Pixel Watch incluye una pantalla circular, una corona (probablemente rotatoria), y una estructura de acero inoxidable reciclado. La compañía también ha prometido que habrá distintas correas personalizables donde elegir, que fijarán el reloj a tu muñeca.

Ese diseño confirmado por Google, coincide con una fotos que se filtraron donde se ve el cuerpo del smartwatch. Estas nos muestran el dispositivo en color negro, con una pantalla circular, una estructura gruesa y un bisel pequeño. También podemos ver la corona, un botón físico y un conector de correa propio.

Image 1 of 2 (Image credit: Android Central ) Image 1 of 2 (Image credit: Android Central ) Image 1 of 2

Por último, un operador de telefonía de EEUU listó el producto antes de tiempo, y pudimos averiguar que supuestamente estará disponible en color gris, negro y dorado.

Especificaciones y Características

Google Pixel Watch: especificaciones y características

Google no reveló mucho sobre las especificaciones del Pixel Watch, pero sí que afirmó que incluiría tecnología de Fitbit, la cual aporta funciones como el seguimiento del sueño, monitorización de frecuencia cardíaca, la posibilidad de ver los minutos de la zona activa y seguimiento de tu progreso con respecto a los objetivos personales de actividad.

(Image credit: Google)

Más allá de eso, Google también habló sobre el sistema Wear OS que ejecutará el Pixel Watch, afirmando que es la mejor versión que ha habido del sistema operativo, y que se siente mucho más fluido a la hora de responder a tu dedo.

También te permitirá hacer todas las cosas que esperarías de Google, como pagos contactless, usar Google Maps (aunque te dejes el móvil en casa), usar el Asistente de Google, y controlar tus dispositivos de domótica desde tu muñeca.

Una pequeña decepción para algunos, será conocer el hecho de que el Pixel Watch solo funcionará con Android, por lo que si tienes un iPhone tendrás que buscar otro smartwatch.

(Image credit: Google)

Ahora pasamos al terreno de las filtraciones (algunas de ellas han sido confirmadas ya por Google). Gracias a ellas, ya nos vamos haciendo una buena idea de las especificaciones con las que contará el Google Pixel Watch. Un rumor bastante decepcionante sugiere que el smartwatch equipará un chip antiguo, que ya tiene cuatro años (opens in new tab).

Filtraciones recientes (opens in new tab)también han revelado que el Pixel Watch vendrá con una batería de 300mAh (como el Fossil Gen 6) y ofrecerá conectividad celular en al menos un modelo, lo que te permitirá hacer y recibir llamadas aunque tu teléfono no esté conectado.

Un fuente ha sugerido que el Pixel Watch contará con un chip de 5nm (opens in new tab), tal vez el mismo que lleva el Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab). Desde entonces, se ha repetido lo del chip Exynos de Samsung, por lo que parece probable.

El sistema de inventario de un operador telefónico apunta a que el smartwatch podría venir con 32GB de almacenamiento, y el simple hecho de que el Pixel Watch aparezca en el inventario de un operador, sugiere que habrá una versión con conectividad celular.

Por otra parte, también se han filtrado posibles esferas de reloj para el Pixel Watch, que muestran cosas como el recuento de pasos, la frecuencia cardíaca y el tiempo. Curiosamente, una de ellas también incluye el logotipo de Fitbit, lo que sugiere que el Pixel Watch podría incorporar algunas funciones de Fitbit.

Hay otras evidencias que también apuntan a que el Pixel Watch podría contar con un gran enfoque en el fitness, tanto porque Google ha comprado Fitbit, como porque Google envió una encuesta preguntando a la gente sobre las características que les gustaría ver en Wear OS, y esas características incluían cosas como el seguimiento de SPO2 (nivel de oxígeno en sangre), la detección de la apnea del sueño, el análisis del sueño, las alertas de los latidos del corazón, la monitorización del tiempo de recuperación, el seguimiento del estrés, el emparejamiento para dispositivos médicos y equipos de gimnasio, la detección de repeticiones y el seguimiento de calorías.

Claro que es poco probable que añadan todas esas funciones, pero es muy posible que se incluyan varias, cosa que demuestra que Google está pensando en la salud y el fitness.

Wear OS es la última versión del sistema operativo de Google para los smartwatches

Una característica rumoreada tiene el nombre en clave "Blackghost". Se cree que es un circuito integrado de gestión de la energía incrustado en el propio chip, que permitirá al reloj escuchar los comandos de voz en todo momento sin agotar la batería.

Si finalmente vemos esto en el Pixel Watch, esperamos que se puedan hacer preguntas al Asistente de Google sin tener que preocuparse de que se agote la batería después de unas horas y sin tener que pulsar un botón para hablar.

Del mismo modo, ahora hemos escuchado que el Pixel Watch podría admitir el procesamiento del Asistente de Google en el propio dispositivo (en vez de tener que conectar con el servidor), lo que podría acelerar el servicio.

También se ha filtrado un nuevo diseño del Asistente, que puedes ver a continuación.

(Image credit: 9to5Google / Google)

Hace bastante tiempo, un informe, procedente de WinFuture (opens in new tab), sugirió que podría haber tres versiones del Pixel Watch en desarrollo. El sitio web al parecer escuchó hablar de tres dispositivos con nombres en clave Ling, Triton y Sardine, todos ellos en desarrollo en la sede de Google.

Las diferencias entre los tres no están claras, y podría significa que veremos tres variantes del Pixel Watch. Ese mismo informe también sugirió que al menos una versión del reloj vendrá con 1GB de RAM.

También podría significa que un smartwatch de la gama vendrá con LTE, o que uno de ellos estará más centrado en el deporte. Claro que como hemos comentado, ese informe ya es antiguo y es posible que ya no sea relevante.

Dicho esto, ahora ya parece que se han certificado tres modelos diferentes de Pixel Watch (opens in new tab), y hemos oído que podría haber un modelo similar, pero distinto, llamado Pixel Watch Fit. Por otro lado, una fuente también ha apuntado a que habrá dos tamaños distintos, lo cual sería otra forma en la que los modelos podrían diferir.

Por último, también hemos visto una patente de Google, en la que se detalla un sistema de control por gestos que permitiría a un smartwatch detectar los movimientos que hagas con el brazo, la muñeca o los dedos.

Por ejemplo, podrías cerrar el puño para ejecutar el Asistente de Google y abrir el puño para cerrarlo. Estos gestos se harían con el brazo o la mano en la que se lleva el reloj. Sin embargo, las patentes no siempre se terminan usando, así que no sabemos si veremos esto finalmente.