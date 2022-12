Google elige las mejores aplicaciones y juegos del 2022 para Android - descárgalas ahora

Google has been giving out Play Store awards

Google ha seguido a Apple en el anuncio de sus aplicaciones y juegos del año, y si estás buscando algo nuevo para instalar en tu teléfono Android, vale la pena que veas estas selecciones de Play Store.

Estas selecciones han sido realizadas (opens in new tab) por el equipo editorial de Google Play, y hay algunas menciones honoríficas, así como los ganadores de cada categoría. Google también ha destacado los mejores libros y audiolibros. Por lo que sabemos, también hay algunas opciones específicas para cada país: encuentra la tuya aquí (opens in new tab).

La mayoría de nosotros probablemente nos pasamos el día con las mismas aplicaciones básicas en nuestros teléfonos, así que estas listas son una buena oportunidad para ver algo nuevo que quizás no hayamos encontrado antes.

Las mejores aplicaciones Android del 2022

Mejor aplicación en general: Dream (opens in new tab) (gratuita): la inteligencia artificial es cada vez mejor, por lo que parece adecuado que el generador de arte por IA Dream ocupe el primer puesto. Todo lo que tienes que hacer es introducir unas cuantas instrucciones y la aplicación producirá unas fantásticas obras de arte digitales.

Mejor aplicación para divertirse: PetStar (opens in new tab) (gratuita): si te decimos que PetStar te da las herramientas necesarias para crear un vídeo musical con la cara de tu mascota, probablemente no haga falta decir nada más. Sin embargo, no estamos seguros de qué le parecerá a tu mascota el resultado final.

Mejor aplicación para el crecimiento personal: Breathwrk (opens in new tab) (gratuita): ¿preparado para un impulso de superación personal durante el próximo año? Breathwrk quiere ayudarte a reducir el estrés y a liberar la energía de tu cuerpo a través de cientos de ejercicios de respiración cuidadosamente seleccionados y dirigidos por la misma aplicación.

Breathwrk (Image credit: Breathwrk)

Mejor aplicación para jardinería: Plant Parent (opens in new tab) (gratuita): como su nombre indica, esta aplicación te ayuda a cuidar tus plantas, dándote consejos personalizados sobre lo que necesitan para mantenerse sanas. También puede identificar casi cualquier planta a través de la cámara de tu smartphone.

Mejor aplicación que no muchos conocen: Recover Athletics (opens in new tab) (gratuita): puede que no todos la consideren la "joya oculta" que es para nosotros, pero Google ha elegido Recover Athletics, que trabaja con Strava para asegurar que tu cuerpo se recupera adecuadamente después del ejercicio para evitar lesiones y fatiga.

Mejor aplicación de salud: The Stigma App (opens in new tab) (gratuita) - The Stigma App tiene la importante misión de normalizar las conversaciones en torno a la salud mental. Puedes utilizar la aplicación sencillamente para escuchar las historias de otras personas, para pedir ayuda y para apoyar a otros también.

Mejor aplicación para Wear OS: Todoist (opens in new tab) (gratuita) - Si estás buscando algo para mejorar la experiencia en tu smartwatch Wear OS entonces Todoist merece la pena. Esta completa aplicación de listas de tareas te ofrece todo lo que necesitas para planificar y organizar tu vida.

Pocket (Image credit: Pocket)

Mejor aplicación para tablets: Pocket (opens in new tab) (gratuita) – nunca hay tiempo suficiente para leer todo lo que hay en Internet, y Pocket ayuda proporcionando un archivo de artículos para ponerse al día cuando se pueda. Un diseño libre de distracciones y la opción de leer los artículos en voz alta aumentan el atractivo de la aplicación.

Mejor aplicación para Chromebooks: BandLab (opens in new tab) (gratuita) – Los Chromebooks ya pueden ejecutar aplicaciones de Android, por supuesto, y esta es una de las aplicaciones que mejor se adaptan al formato de portátil. BandLab hace que crear y mezclar música sea fácil, tanto si eres un veterano como un completo principiante.

Mejor aplicación según los usuarios: BeReal (opens in new tab) (gratuita) – No sabemos exactamente qué usuarios han votado en esta categoría, pero el ganador es BeReal, la aplicación social que te reta a publicar una foto de lo que estés haciendo en un momento determinado del día, siempre que la aplicación te lo pida.

Y eso no es todo: Google también ha encontrado espacio para dar menciones honoríficas a: DanceFitme (opens in new tab), noteit widget (opens in new tab), Learn to Read – Duolingo ABC (opens in new tab), Gym Log & Workouts (opens in new tab), Ukulele by Yousician (opens in new tab), Book Morning Routine Waking Up (opens in new tab), Daily Diary (opens in new tab), Sleep Tracker (opens in new tab), Linktree (opens in new tab), Little Lunches (opens in new tab), Wamble (opens in new tab), Sleep Fruits (opens in new tab) y Zario (opens in new tab).

Los mejores juegos del 2022 para Android

Mejor juego en general: Apex Legends Mobile (opens in new tab) – este shooter de estrategia tipo battle royale sigue siendo fenomenalmente popular y también obtuvo el aplauso de los usuarios. Puedes elegir entre varios modos de juego, y la velocidad y la diversión del combate son difíciles de superar.

Mejor juego multijugador: Dislyte (opens in new tab) – un juego de rol de mitología urbana que destaca por su estilo, la calidad de sus gráficos y la historia que narra. El juego también hace bien en mantenerse desafiante a medida que se mejora en él.

Mejor juego sencillo: Angry Birds Journey (opens in new tab) – Los Angry Birds no necesitan presentación para los que conocen su historia de juegos para móviles, y éste es el último de la serie. Es tan divertido como siempre, mientras lanzas pájaros para demoler una estructura tras otra.

(Image credit: Dicey Dungeons)

Mejor juego indie: Dicey Dungeons (opens in new tab) (4,99€) – A veces los mejores juegos no tienen que ser increíblemente complejos, y Dicey Dungeons toma un formato sencillo y lo utiliza bien. Eres un dado gigante en este roguelike de construcción de mazos, y tienes que escapar de los caprichos del azar.

Mejor juego con historia: Papers, Please (opens in new tab) (4,89€) – uno de los juegos más envolventes y atractivos de la Play Store en este momento, Papers, Please se describe como un "thriller documental distópico", en el que debes ser avispado e inteligente para identificar a contrabandistas, espías y terroristas.

Mejor juego contínuo: Genshin Impact (opens in new tab) - Si este es tu tipo de juego (rol de acción de mundo abierto), está garantizado que disfrutarás mucho de Genshin Impact, que cuenta con hermosos paisajes y personajes memorables.

Very Little Nightmares (Image credit: Very Little Nightmares)

Mejor juego en Play Pass: Very Little Nightmares (opens in new tab) (7,99€) – si pagas una cuota mensual por el Google Play Pass, tienes incluidos juegos como Very Little Nightmares, un juego de rompecabezas brillantemente escalofriante y convincente que te dará horas de entretenimiento.

Mejor juego para tablets: Tower of Fantasy (opens in new tab) – Tower of Fantasy es uno de los mejores juegos de la Play Store cuando se trata de aprovechar las pantallas más grandes de las tablets, y el título de aventuras de fantasía de mundo abierto obtiene una gran puntuación en la mayoría de las áreas.

Mejor juego para Chromebooks: Roblox (opens in new tab) – Roblox ha sido una especie de sensación de juego en los últimos años, y Google lo ha elegido como uno de los mejores juegos de Android para ejecutar en un Chromebook, dándole acceso a un teclado y un trackpad.

Y espera un momento, porque aquí también hay muchas menciones honoríficas: tal vez quieras ver también Catalyst Black (opens in new tab), Diablo Immortal (opens in new tab), Rocket League Sideswipe (opens in new tab), Gun & Dungeons (opens in new tab), HOOK 2 (opens in new tab), Hyde and Seek (opens in new tab), quadline (opens in new tab), Dungeons of Dreadrock (opens in new tab), Knotwords (opens in new tab), One Hand Clapping (opens in new tab), Phobies (opens in new tab), DEEMO II (opens in new tab), Inua - A Story in Ice and Time (opens in new tab), The Secret of Cat Island (opens in new tab), Turnip Boy Commits Tax Evasion (opens in new tab), Candy Crush Saga (opens in new tab), Garena Free Fire (opens in new tab), Pokémon GO (opens in new tab), Bridge Constructor (opens in new tab), Final Fantasy VII (opens in new tab), Linelight (opens in new tab), y Path of Giants (opens in new tab).