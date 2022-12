Fortnite recibe una demanda colectiva por ser "altamente adictivo" a propósito

Epic Games y su filial canadiense se enfrentan a una demanda colectiva tras las denuncias de padres que afirman que sus hijos han dejado de comer, dormir y ducharse para jugar a Fortnite.

La demanda (opens in new tab) afirma que Epic Games ha desarrollado Fortnite "a sabiendas" de que es "muy, muy adictivo" y expresa las preocupaciones de dos padres con hijos de 10 y 15 años en el momento de la presentación. Al parecer, uno de esos niños había pasado más de 7.700 horas jugando durante dos años.

El caso se abrió originalmente contra Epic Games en el 2019, con el bufete de abogados Calex Légal, buscando la aprobación de un tribunal canadiense para proceder con la demanda. Alessandra Esposito Chartrand, abogada de Calex Légal, afirmó a CBA en ese momento que Epic Games "contrató psicólogos" en un esfuerzo por hacer Fortnite "lo más adictivo posible". Chartrand también afirmó que Epic Games sabía que Fortnite fue creado para ser lo más adictivo posible y no advirtió a los jugadores del riesgo de adicción al juego. Debido a esto, el desafío legal se ha centralizado sobre el deber de informar.

Desde el 2019, el Tribunal ha estado valorando las demandas debatiendo si el caso podía seguir adelante o no. Ahora se ha concedido la aprobación con Montreal CTV (opens in new tab) informando que el juez dictaminó que la demanda no era frívola o manifiestamente "infundada".

Batalla en los tribunales

(Image credit: Epic Games)

Desde su lanzamiento en el 2017, Fornite ha registrado una base de jugadores de más de 400 millones de jugadores registrados y al menos 83 millones jugando al mes, lo que ha provocado que el título se haya convertido rápidamente en uno de los juegos en línea más populares, especialmente para los jugadores más jóvenes, ya que el 60% de sus jugadores registrados afirman tener entre 18 y 24 años en el 2021, según informa BusinessofApps (opens in new tab).

En respuesta a las afirmaciones, la portavoz de Epic Games, Natalie Muñoz, ha declarado a ABC News (opens in new tab) que Fortnite cuenta con "controles parentales líderes en la industria que capacitan a los padres para supervisar la experiencia digital de sus hijos." Los padres también pueden recibir informes de tiempo de juego que hacen un seguimiento de la cantidad de tiempo que pasan en el juego cada semana, y se necesitan permisos antes de poder realizar cualquier compra dentro del juego para los usuarios más jóvenes.

Como respuesta final a las alegaciones presentadas, Epic Games ha declarado que planea "luchar contra esto en los tribunales".

"La reciente decisión sólo permite que el caso siga adelante", ha explicado Muñoz a ABC. "Creemos que las pruebas demostrarán que el caso carece de fundamento".