Este nuevo móvil Android coge prestada la mejor característica del iPhone 14 Pro

Si quieres disfrutar de las ventajas de la Dynamic Island (opens in new tab)del iPhone 14 Pro, pero no quieres desembolsar la enorme cantidad de dinero que cuesta el móvil de Apple, entonces tal vez el nuevo móvil de Realme puede ser la opción que estás buscando.

La Dynamic Island (opens in new tab) es la nueva característica que ha llegado al iPhone 14 Pro (opens in new tab) y Pro Max para sustituir al anticuado notch de la pantalla. Esta "isla dinámica" permite mostrar las notificaciones entre otras cosas, y lo que hace es combinar hardware como la cámara y el sensor de profundidad del iPhone con actualizaciones de software para crear una barra de notificaciones inteligente que transmite información importante de forma informativa y atractiva, al tiempo que disimula los recortes del teléfono.

Cuando recibas una notificación, la Isla cobrará vida para avisarte de tu próximo vuelo, un mensaje de texto o una alarma que hayas programado, entre otros usos. La Dynamic Island es una de las características más llamativas de los nuevos iPhone Pro de Apple, por lo que no es de extrañar que otros fabricantes de dispositivos quieran incorporarla.

El Realme C55 acaba de debutar en Indonesia con su propia versión de la "isla dinámica", a la cual Realme ha llamado "Mini Capsule", que significa "mini cápsula". Ya sea una isla o una cápsula, queda bien claro que la compañía se ha inspirado en la característica de Apple.

La Mini Cápsula del Realme C55 (Image credit: Realme)

Sin embargo, la "mini cápsula" de Realme parece que está un poco más limitada que la Dynamic Island. Sea como sea, aunque no parece capaz de mostrarte una gama tan amplia de alertas, la Mini Cápsula te dirá cuándo el Realme C55 se está quedando sin batería, cuál es tu consumo de datos y tu recuento de pasos diarios.

Por ahora, el Realme C55 sólo está disponible en Indonesia, pero Francis Wong, el CEO de la rama europea de la compañía, ha publicado un tuit (opens in new tab) diciendo que se lanzará en Europa "pronto".

Por dar un punto de referencia, el Realme C55 parte en Indonesia de unas 2.499.000 rupias indonesias, lo que convertido a euros son unos 152€, aunque dudamos que el móvil tenga un precio tan bajo cuando sea lanzado en Europa, y con un poco de suerte, en España. Sea como sea, esperamos que tanto este modelo como otros teléfonos que se inspiren en el Dynamic Island se lancen pronto. Es una de las características más innovadoras de los móviles de Apple en años y nos encantará verla aparecer en tantos rivales como sea posible.

Si no quieres esperar a tener en tus manos el Realme C55, quizá quieras probar una aplicación como DynamicSpot en tu teléfono Android (opens in new tab), que ofrece muchas de las funciones de Dynamic Island, aunque con algunas restricciones.