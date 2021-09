Esta función de Philips Hue y Spotify hará que no puedas estar sin las luces smart

Las luces inteligentes no solo te permiten iluminar y atenuar la iluminación de tu casa desde tu móvil, sino que también se pueden usar para crear el ambiente perfecto. Al poder cambiar el tono de blanco o el color en que se ilumina la bombilla, puedes crear todo tipo de ambientes, desde cálidos y acogedores hasta un efecto de iluminación más atrevido y adecuado para fiestas.

Ahora Philips Hue quiere que vayas un paso más allá al hacer que tus luces inteligentes parpadeen, se atenúen, se iluminen y cambien de color para adaptarse al ritmo, el estado de ánimo, el género y el tempo de la música que escuchas, a través de una asociación con Spotify. Hasta ahora, las luces Hue solo se han podido sincronizar con el ritmo, y eso con la ayuda de aplicaciones de terceros como Huegasm.

Al mismo tiempo, Philips también anunció una serie de nuevas bombillas y lámparas de techo inteligentes que incluyen una versión White Ambience de su gama de bombillas Filament, para que los tonos se puedan cambiar de fríos a cálidos, algo que estas elegantes bombillas de pinta retro no podían hacer.

Algo más que coordinarse con el ritmo

Las luces smart son uno de los dispositivos de domótica más asequibles y, como solo hace falta reemplazar las bombillas que ya tienes por las versiones inteligentes, también son de los sistemas más fáciles de instalar. Por lo tanto, no sorprende que la firma de investigación de mercado Statista calcule que el mercado de la iluminación inteligente tendrá un valor de 105.200 millones de dólares para el 2023, frente a los "solo" 8.680 millones de dólares que tuvo en el 2018.

No se puede negar que la capacidad de controlar la iluminación desde tu teléfono hace la vida más fácil, pero aunque soy fan de ajustar el tono del blanco de una bombilla smart para que ilumine durante todo el día en sincronía con la luz natural, siempre he visto los millones de colores que puedes conseguir con las bombillas de hoy como un truco de feria. Prefiero una decoración elegante de mi casa, con estilo y un poco más "adulta", por lo que nunca me ha interesado iluminar mi salón con colores chillones.

Sin embargo, la nueva integración de Philips Hue y Spotify puede haberme 'iluminado', ya que poder cambiar el color de la luz de mi hogar al ritmo de la música sería perfecto para una fiesta... y después de no poder ver a mis amigos ni a mi familia durante la pandemia, seguro que organizo un guateque o dos.

Según Philips, un algoritmo analiza los metadatos de cada canción en tiempo real para crear un guion de iluminación que se adapta a la pista que suena, incluyendo el género y el estado de ánimo creado por la música. Este es un avance similar al que ofrecen las bombillas inteligentes LIFX. Conocida como Visualiser, la función puede ajustar el color y el brillo de la bombilla al ritmo de la canción, pero no tiene en cuenta el género o el ambiente que crea la música, y es ahí donde se diferencia la nueva función Philips Hue.

También es una alegría el que esta función no requiera que Spotify Premium esté habilitado, también funciona con la versión gratuita, ya que se está utilizando un Hue Bridge que se conecta al router de casa en el que están instaladas las luces.

Philips Hue también permite cierta personalización sobre esta función, por lo que puedes elegir la paleta de colores si no te gusta la que sale por defecto, e incluso establecer un límite en el brillo y la intensidad de las luces cuando crean estos efectos al compás de la música.

En nuestra opinión, esto realmente lleva la sincronización de la iluminación y la música al siguiente nivel, y ciertamente hará que más gente con luces inteligentes en casa consideren usar esta función de cambio de color. Esperamos ver la reacción de LIFX y otras marcas de iluminación smart de la competencia a esta función revolucionaria.