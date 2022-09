Esta filtración de la GoPro Hero 11 Black sugiere que las cámaras de acción se están quedando sin ideas

Las primeras imágenes filtradas de la GoPro Hero 11 Black han visto la luz, y sugieren que los fabricantes de cámaras de acción pueden haber tocado techo a la hora de actualizar sus dispositivos, al menos desde el punto de vista del diseño.

Las imágenes de la Hero 11 Black han sido compartidas por WinFuture (opens in new tab), que tiene un sólido historial en lo que se refiere a filtraciones fiables de GoPro. Por lo tanto, aunque existe la posibilidad de que las imágenes sean renders basados en la Hero 10 Black, parece probable que este sea realmente el diseño del próximo buque insignia del rey de las cámaras de acción.

Lo cierto es que tampoco es que esto sea malo. Aunque el único cambio real de la Hero 11 Black respecto a su predecesora parece ser su logotipo, en nuestro análisis de la GoPro Hero 10 Black (opens in new tab) dijimos que nos encantaba su diseño. Esta última cámara cuenta con una útil pantalla LCD frontal de 1,4 pulgadas, perfecta para los que tengan un videoblog, una pantalla táctil trasera de 2,27 pulgadas que responde mejor que la de la Hero 9 Black, y la habitual resistencia al agua hasta 10 metros.

A continuación os mostramos las imágenes filtradas:

Esta imagen filtrada de WinFuture sugiere que la Hero 11 Black tendrá un diseño casi idéntico al de su predecesora (Image credit: WinFuture)

Otra imagen filtrada de WinFuture sugiere que la GoPro Hero 11 Black no contará con una pantalla que llegue a todos los bordes (Image credit: WinFuture)

Ahora bien, también en el modelo anterior, la Hero 10 Black, casi todas las mejoras estaban en el interior del dispositivo: la actualización más importante era un nuevo procesador GP2, que habilitó algunos nuevos modos de disparo como el vídeo 5K/60p y la cámara lenta 4K/120p, aunque también había otras mejoras, como una cubierta de lente más resistente con un revestimiento repelente al agua, muy útil para los aficionados a los deportes acuáticos.

Sea como sea, las imágenes filtradas sugieren que es muy poco probable que veamos cambios drásticos en la Hero 11 Black, como un sensor mucho más grande o una pantalla de borde a borde que cubra toda la superficie. Eso podría decepcionar a los fans de las cámaras de acción que esperaban una razón de peso para optar por el nuevo modelo, que se espera que se lance en septiembre (basándonos en años anteriores).

¿Han llegado las cámaras de acción al tope de su evolución?

La imagen de la GoPro Hero 11 Black filtrada por WinFuture sugiere que contará con la misma pantalla LCD frontal de 1.4 pulgadas que tenía su predecesora. (Image credit: WinFuture)

Las conclusiones a las que podemos llegar sobre la Hero 11 Black basándonos en estas imágenes son bastante limitadas. Para empezar, no hay que olvidar que existe una pequeña posibilidad de que las imágenes no sean reales, por muy fiable que sea WinFuture en este campo. Y claro, tampoco podemos averiguar aquí ningún cambio en el interior o en el software de la GoPro Hero 11 Black.

Ahora bien, lo que sí que podemos deducir es que GoPro, y las cámaras de acción en general, parecen haber llegado al punto álgido de la evolución en lo que respecta a su diseño. El último gran cambio físico de las GoPro fue la pantalla frontal LCD que llegó con la Hero 9 Black como respuesta a la DJI Osmo Action original.

Por lo tanto, la Hero 9 Black fue el mayor rediseño que vimos desde la Hero 5 Black de 2016, y desde entonces, las grandes actualizaciones físicas, más allá de algunos retoques pequeños, han sido cada vez más escasas.

Cabe preguntarse, ¿supone esto una gran decepción? Al fin y al cabo, nadie critica el hecho de que los móviles se lancen también con solo pequeños cambios a nivel de diseño, como la apariencia de la cámara selfie o el marco de la pantalla.

Además, en vez de cambiar algo que ya es un éxito con su línea Hero Black, GoPro ha implementado cambios más drásticos en su cámara de 360 grados, la GoPro Max.

Nos encantaría que la Hero 11 Black tuviera características como un punto de montaje con rosca de 1/4 de pulgada, una pantalla trasera de borde a borde que ocupe toda la superficie y quizás incluso una segunda lente con una longitud focal diferente, como en los smartphones. Todas esas son cosas que, si estas imágenes filtradas están en lo cierto, no vamos a ver este año.

Cuando algo funciona, no lo cambies

La Insta360 Go 2 introdujo un nuevo diseño de cámara de acción para llevar puesta (Image credit: Future)

Lo cierto es que en el mercado de las cámaras de acción sí que hemos visto algunos intentos de cambios innovadores e interesantes en los últimos años. La DJI Action 2 ofrecía un curioso diseño modular con un módulo de cámara principal más pequeño.

Insta360 también ha sido una marca innovadora que ha tenido a GoPro preocupada, introduciendo otro sistema modular que venía con un gran sensor de 1 pulgada en la Insta360 One R 1-Inch Edition. También hemos disfrutado de la diminuta Insta360 Go 2, que viene con un ingenioso estuche de carga con control remoto, y de modelos versátiles de 360 grados como la Insta360 One X2.

Aun así, ninguno de esos modelos con esas innovaciones, ha conseguido quitarle el primer puesto a la GoPro Hero 10 Black como la mejor cámara de acción del mercado. Esto sugiere que el "repetitivo" diseño de la Hero 11 Black, suponiendo que las imágenes filtradas sean precisas, significa que GoPro es bien consciente de que este diseño es del agrado de la mayoría de la gente, por lo que no hacer cambios en este sentido y mantener lo que ya saben que funciona, parece ser el camino más seguro.

Por otro lado, también sugiere que podemos esperar ver algunos cambios internos interesantes en el próximo buque insignia de GoPro. La compañía no lanza nuevos modelos sin que tengan algunas novedades o mejoras para atraer a los consumidores, por lo que creemos que posiblemente veamos cambios en el software.

Aunque un nuevo sensor parece poco probable, esperamos que haya una forma en la que el actual de 23MP y 1/2,3 pulgadas pueda ser capaz de producir vídeo HDR con la ayuda del procesador GP2, junto con un modo de cámara lenta de 480fps a 1080p. Con un poco de suerte, ya no tendremos que esperar mucho para averiguarlo.