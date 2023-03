Esta aplicación de Samsung convierte tu iPhone en un Galaxy S23 - y es rarísimo

Si alguna vez te has preguntado cómo sería un iPhone con Android, tienes que probar la recién actualizada aplicación web Try Galaxy (opens in new tab) de Samsung.

Accesible a través del navegador web Safari, Try Galaxy está diseñada para que los usuarios de smartphones que no son Galaxy puedan probar las nuevas funciones de One UI 5.1 y de la serie Galaxy S23 lanzada recientemente.

La aplicación web, que puede guardarse en la pantalla de inicio del iPhone como si fuera una aplicación convencional de la App Store, se puso en marcha a finales del año pasado, pero Samsung ha actualizado recientemente la experiencia para incluir demostraciones de funciones específicas del Galaxy S23 y One UI 5.1, como Nightography, Photo Remaster y pantallas de inicio personalizables.

(Image credit: Future)

Estas nuevas funciones se unen a los tutoriales ya existentes de Samsung Health, Samsung Kids, Smart Switch, Mensajes, borrado de objetos y mucho más.

Basta con decir que ver la interfaz utilizada por algunos de los mejores teléfonos de Samsung en uno de los mejores iPhones es una experiencia extraña. He trasteado con Try Galaxy en mi iPhone 14, navegando por los ajustes y personalizando los fondos de pantalla como si fuera un Samsung Galaxy S23 Ultra, y todo me ha parecido muy... raro.

Por supuesto, no puedes utilizar funciones como Nightography y Photo Remaster en un iPhone, pero eso no quiere decir que Try Galaxy sea algo inútil.

A una 'galaxia' de distancia

(Image credit: Future)

A pesar de ser bastante lenta, la aplicación realmente proporciona una visita guiada de las principales características ofrecidas por One UI 5.1 y los últimos y mejores teléfonos de Samsung.

No creo que esto sirva para que nadie rompa su idilio con Apple a corto plazo, pero no me sorprendería que algunos usuarios de iPhone más cansados quedaran lo suficientemente impresionados por Try Galaxy como para, al menos, probar Galaxy.

Vale la pena señalar que Try Galaxy sólo está disponible a través del navegador Safari en los modelos iPhone 7 o posteriores, y cualquiera que intente arrancar la aplicación web en un teléfono Android se encontrará con el mensaje "ya estás en un Android".

No obstante, Try Galaxy es compatible con 14 idiomas diferentes, así que es muy probable que puedas probar los titulares del ecosistema Galaxy estés donde estés en el mundo.

Si la experiencia te convence y decides cambiarte, ten en cuenta que puede que te enfrentes a una batalla con iMessage tras pasar de iPhone a Android. Afortunadamente, el resto del proceso de cambio de iPhone a Android no es tan doloroso.