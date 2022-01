Encanto 2 sería una realidad, ya que la película de Disney+ ha batido el récord de Frozen

Todo el mundo habla de Bruno. La canción de la última película de animación de Disney, Encanto, domina internet, y parece que le ha dado a la película una razón para tener secuela en Disney+.

No se Habla de Bruno ha llegado al número cuatro en la Billboard Hot 100 esta semana, adelantando al Let It Go de Frozen como la canción Disney que más alto ha llegado en 26 años. En España, la canción está en el Top 100 de Spotify.

La única canción de Disney que llegó a lo alto de las listas y cruzó el charco fue 'Un mundo ideal' de Aladdin, que fue número uno en 1993.

No se Habla de Bruno tiene, a fecha de publicación de este artículo, casi 30 millones de reproducciones, y la BSO de Encanto ha destronado el álbum 30 de Adele en las listas de Billboard.

Pero la última aventura animada de Disney no funciona bien solo en la música. Con un poco llamativo estreno en noviembre del año pasado, Encanto se ha convertido en el título más visto de Disney+ en Navidad desde que se lanzara el servicio.

Además, ha conseguido durante este fin de semana el equivalente en visualizaciones al estreno de Sang-Chi de Marvel de noviembre, sugiriendo que la audiencia quiere ver por igual películas familiares y de superhéroes de Disney.

Entonces... ¿sería una buena idea hacer una secuela?

Prepárate para Encanto 2

A juzgar por lo bien que le ha ido a Encanto en Disney+, las listas y en redes sociales como TikTok, parece que Disney estaría considerando la posibilidad de extender las aventuras de la familia Madrigal.

La banda sonora la han disfrutado todos los creadores de contenido de internet, y está muy presente en la cultura latina, aunque sus acordes han tocado los corazones de todo el mundo.

(Image credit: Disney)

Además, aunque los productos de Encanto no aparecen entre los juguetes más vendidos de Amazon, Disney ha dicho que los disfraces de Mirabel y la casa de muñecas se están vendiendo bien.

Todo ello apunta hacia el deseo de los espectadores de ver más de Mirabel, Dolores, Bruno y el resto de la familia Madrigal. De hecho, la modesta narrativa de Encanto (que tiene lugar casi exclusivamente de puerta para dentro de la casa) la hace más adecuada para una secuela que otras películas de Disney con historias continuistas.

Una crítica muy extendida de Encanto es su incapacidad para desarrollar completamente muchos de sus personajes (potencialmente) más interesantes. Siendo tan grande la familia Madrigal, y tan diferentes sus poderes, es difícil para el espectador aprender más (y por lo tanto sentirse más identificado) de sus personalidades y motivaciones más allá de lo que revelan los números musicales de la película.

De todas las películas Disney que se merecen secuelas, Encanto es una de ellas, pero no creemos que vaya a llegar pronto. Ten en cuenta que Frozen tardó seis años en tener una, aunque al final la tuvo.