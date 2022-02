En el póster filtrado del Samsung Galaxy S22 Ultra se puede ver una característica del diseño del Galaxy Note

Cada vez que hay una filtración sobre el Samsung Galaxy S22, esperamos que sea la última, y luego llega otra filtración con aún más detalles. Esto es lo que ha vuelto a suceder, siendo el Ultra en el que está bajo el foco.

La filtración procede del reputado informador Evan Blass, que ha comprado material de marketing de la web italiana de Samsung. Hay imágenes de los cuatro teléfonos y, aunque las fotos del S22 y el S22 Plus no muestran nada que no supiéramos ya, la historia del Ultra es diferente.

Las imágenes del Samsung Galaxy S22 Ultra lo muestran con un lápiz óptico y, en una primicia de la filtración, también nos muestran dónde podría ir ese lápiz óptico cuando no lo estés usando. Solo hay que tener en cuenta que la cuenta de Blass es privada, por lo que únicamente puedes ver las imágenes si eres seguidor.

En anteriores teléfonos con stylus de Samsung, como el Galaxy Note 20 Ultra, el S Pen se guardaba en un compartimento en el cuerpo del móvil, pero en el Galaxy S21 Ultra, que también era compatible con el stylus, no existía ese hueco.

Sin embargo, parece que el Galaxy S22 Ultra tendrá una ranura para guardar el lápiz óptico S Pen, en el borde inferior del dispositivo, junto a su ranura USB-C, por lo que no tendrás que enfundarlo en la funda o el bolsillo del teléfono.

Este sí es realmente un Note

Aunque el Galaxy S21 Ultra sirvió en cierto modo para llenar ese hueco con forma de Galaxy Note en los corazones de los fans de Samsung, lo cierto es que no era un dispositivo Note propiamente dicho, sin funciones especiales para el lápiz óptico y sin posibilidad de guardar el lápiz en el cuerpo del móvil.

Sin embargo, no parece ser el caso del S22 Ultra, ya que en las imágenes de marketing no solo se ve ese espacio para el lápiz óptico, sino que también insinúan características especiales para el S Pen, con una imagen que muestra una línea de tiempo de edición de vídeo junto al lápiz.

Los primeros rumores sugerían que el dispositivo de gama alta de la línea S22 se llamaría Galaxy S22 Note, y aunque las nuevas imágenes publicitarias lo llaman claramente Galaxy S22 Ultra, sigue estando claramente construido pensando en los fans de la serie Note.

Así que, un año y medio después de la última vez que vimos un Galaxy Note, por fin tenemos uno nuevo, en todo menos en el nombre.