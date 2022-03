Élite: primeras imágenes, primer tráiler y fecha de estreno de la 5ª temporada de la serie de Netflix

Netflix nos trae la quinta temporada de Élite, en la que arranca un nuevo curso en Las Encinas con muchos frentes abiertos.

Tras la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander; además, la aparición del ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por la película Adú, Adam Nourou, quien interpretará a Bilal, dificultará su relación con Samuel. La confesión de abuso de Phillipe, los ataques incontrolables de ira de Patrick, el deseo de venganza de Benjamín, un regalo que Armando le hizo a Mencía y que esconde un secreto que podría destruir a 'los benjamines', un pacto de silencio entre Samuel y Rebeca que se romperá rápidamente y traerá las peores consecuencias.

(Image credit: Netflix)

¿Qué dicen los creadores?

Un escenario plagado de bombas a punto de estallar al que llegan dos nuevos estudiantes: Isadora, Valentina Zenere (Las chicas del cable) la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, André Lamoglia (Juacas). Por supuesto, ninguno de los dos pasará desapercibido.

“Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a volver a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar” declara Carlos Montero, creador de la serie. Jaime Vaca, cocreador de Élite afirma “Élite, con cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse, abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes”.

A continuación puedes ver el tráiler de presentación de la temporada, y dar un vistazo a los personajes que están de vuelta.

Como has podido comprobar, Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos, Pol Granch y Diego Martín retoman sus personajes. Al elenco se unen Valentina Zenere, André Lamoglia y Adam Nourou.

Recuerda que puedes verla en exclusiva en Netflix desde el 8 de abril.

(Image credit: Netflix)

(Image credit: Netflix)

(Image credit: Netflix)