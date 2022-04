El supuesto carOS de Apple podría funcionar en un salpicadero similar al del Tesla

El Apple Car es uno de los rumores tecnológicos que más se han extendido en el tiempo, y ahora tenemos más información de gente de la industria: esas fuentes dicen que el vehículo eléctrico estará dominado por un carOS muy similar al que usan los Tesla.

Esta información llega de DigiTimes, y aunque no se especifica el carOS en concreto, la predicción es que Apple está desarrollando una plataforma de software desde la que se pueden controlar todos los aspectos del coche: desde arrancar el motor hasta poner canciones de tu biblioteca de Apple Music.

Nos imaginamos que este software también usará una enorme pantalla central como en un Tesla. Estos coches son muy característicos por sus paneles, evitando a toda costa botones o teclas.

Desarrollando la DCU

El mismo informe hace alusión a una DCU (unidad de control principal) para el Apple Car, que podría gestionar todos los datos necesarios durante la conducción. Una compañía coreana de la que no se ha dicho su nombre podría estar trabajando en esa DCU para Apple.

Si lo que escuchamos es cierto, parece que la DCU y carOS podrían controlar más o menos todo lo que pasa en el coche. En otras palabras, hablamos de algo más allá de lo que se puede hacer actualmente con CarPlay y sus mapas, música y otras apps.

No hemos escuchado mucho los últimos meses sobre el Apple Car. De hecho, se dice que algunos ejecutivos han dejado el proyecto, pero este último artículo sugiere que Apple sigue moviendo ficha para sacar su propio coche eléctrico.

¿Veremos algún día el Apple Car?

Llegados a este punto, nos sorprendería que Apple no estuviera trabajando en su propia tecnología para el automóvil, pero no garantiza que vayamos a ver un Apple Car (igual que no sabemos si veremos alguna vez una televisión de Apple).

Tim Cook, CEO de Apple, ha estado esquivo con los comentarios sobre los planes de Apple para un coche, pero ha dado a entender que están trabajando en software de conducción autónoma, y no un coche físico que puedas conducir.

Hemos visto muchos eventos de Apple en los que no se ha hecho mención alguna al Apple Car (y mucho menos a su lanzamiento), y sería un gran movimiento por parte de Apple en un área en la que no tienen mucha experiencia.

Hacer coches no es fácil (como hemos visto con Tesla), pero si alguna compañía tiene los recursos necesarios para hacer, es sin duda Apple. No estamos seguros de si llegará algún día el Apple Car, pero si lo hace, sería un momento tan importante como el día que se presentó el primer iPhone.