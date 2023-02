El servicio de suscripción al iPhone de Apple sigue llega (con retraso) para solucionar un gran problema

Un nuevo servicio de suscripción al iPhone sigue en proyecto a pesar de los retrasos (según nuevos rumores) y el servicio podría ayudar a aliviar un problema creciente, tanto para Apple como para los compradores de teléfonos.

Según Mark Gurman, analista de confianza de Bloomberg (opens in new tab), el servicio de suscripción al iPhone de Apple "debería llegar en algún momento", a pesar de que se esperaba su lanzamiento ya el año pasado.

Al parecer, el servicio (que podría añadir nuevos iPhones a suscripciones basadas en aplicaciones como Apple One) seguía en desarrollo junto con la familia iPhone 14. Pero, según Gurman, se retrasó por "problemas de ingeniería" y el complejo desarrollo de un "sistema financiero de nueva generación".

Dado que se espera que se ofrezca como método de pago para los iPhones antes de expandirse potencialmente a otros productos, existe la posibilidad de que todavía pueda lanzarse junto con el iPhone 15 a finales de este año, a menos que se vea frustrado por nuevos retrasos.

Aún no está claro cómo funcionará exactamente el plan de suscripción del iPhone. Pero es probable que sea una evolución del actual Programa de Actualización de iPhone de Apple (arriba), que permite pagar una cuota mensual para alquilar un iPhone 14 y actualizarlo cuando Apple lance un nuevo modelo.

A diferencia de los programas de pago a plazos, el servicio de suscripción del iPhone no consistirá simplemente en dividir el precio del teléfono en un periodo fijo de 12 o 24 meses. Según especulaciones anteriores de Bloomberg (opens in new tab), el servicio de suscripción será una cuota mensual continua que se gestionará a través de la cuenta de Apple en la App Store.

También podría aparecer como una opción de pago en la tienda en línea de Apple o formar parte de una suscripción Apple One, pero parece que tendremos que esperar al menos hasta finales de este año para saberlo.

Económicamente tiene sentido... para Apple

(Image credit: Apple)

Un servicio de suscripción al iPhone de Apple resolvería un problema mayor para Apple que para los compradores de teléfonos: los smartphones se han vuelto demasiado buenos y caros para que los actualicemos cada año.

Según los analistas de mercado IDC (opens in new tab), en el periodo comprendido entre octubre y diciembre del año pasado se produjo el mayor descenso de envíos de móviles de la historia (una caída interanual del 18,3%). En ese periodo también se registró la cifra más baja de envíos totales de móviles de la última década.

Esto se debe a varios factores, pero uno de los principales es la crisis del coste de la vida, que hace cada vez más difícil justificar la compra de un smartphone de gama alta. Sobre todo cuando los rumores apuntan a que los teléfonos insignia (como el rumoreado iPhone 15 Ultra) están a punto de encarecerse aún más.

Un servicio de suscripción al iPhone podría ser una nueva y práctica opción para los que quieren los últimos modelos sin tener que pagar el precio total, ya sea por adelantado o a plazos. Es probable que el servicio no se limite a pagar el iPhone poco a poco, sino que sea una suscripción continua que también permita cambiar el terminal por un modelo nuevo.

Pero ya existen algunos planes similares para hacer más asequibles los iPhone, como los planes de las operadoras y el propio Programa de Actualización de iPhone de Apple. El plan de suscripción al iPhone se diferenciará probablemente de este último por estar incluido como parte de Apple One. Actualmente, el plan más barato parte de 16,95€ al mes e incluye Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e iCloud Plus.

Si se pudiera obtener un nuevo iPhone como parte de este plan, sin necesidad de pagar el coste total del teléfono durante un periodo determinado, eso podría abrir los modelos insignia a un nuevo público. Pero también respondería a la necesidad de Apple de aumentar el número de smartphones y de fidelizar a sus seguidores a sus servicios de software, cada vez más importantes: una pequeña ventaja para nosotros, pero potencialmente una gran victoria para Apple.