El Samsung Galaxy S22 podría apostarlo todo a la refrigeración por cámara de vapor

El Samsung Galaxy S22 podría usar cámaras de vapor para enfriar el interior de sus dispositivos, usando una tecnología que solemos ver en teléfonos gaming de alta gama.

No es que Samsung no haya puesto cámaras de vapor en sus tope de gama, sino que las ha puesto al azar, implementándolas en el Samsung Galaxy S10 Plus, pero no en su hermano pequeño, así como en algunos (no todos) teléfonos Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra.

Pero un nuevo informe de DigiTimes sugiere que Samsung está considerando llevar las cámaras de vapor en sus tope de gama de 2022, y aunque no esté claro, es lo suficientemente prometedor para que los proveedores taiwaneses se preparen en caso de que la coreana les solicite en masa.

Eso, presumiblemente, significaría que llegaría a la gama del Samsung Galaxy S22, pero podría también hacerlo en otros dispositivos de gama alta, como el Samsung Galaxy Note 22 o un Galaxy Z Fold 4, por ejemplo.

¿Necesitarán de verdad una cámara de vapor?

Las cámaras de vapor han sido la mejor manera de enfriar los móviles, especialmente los gaming. Es que hasta el Asus ROG 3 llevaba una sección de plástico en la parte de atrás para que vieras su cámara de vapor.

Y aunque esas cámaras enfrían los teléfonos, no está claro si son la única solución para los topes de gama. De hecho, el Note 20 y Note 20 Ultra tenían múltiples sistemas de enfriamiento que se implementaron discretamente (léase al azar) en ambos modelos. Algunos llevaban cámaras de vapor, y otros tenían paneles de grafito térmico que disipaban el calor.

En un informe de investigación, iFixit vio que los sistemas parecían dividirse entre modelos de manera totalmente aleatoria, sin ningún motivo o razón aparentes. Aunque alardear de la cámara de vapor parecía una estrategia de marketing para vender más unidades antes de que saliera la serie S, eran propensas a fallar si sufrían algún daño, según dijo un experto. Aunque los paneles de grafito estaban en el Samsung Galaxy Z Flip, tal vez que vuelvan las cámaras de vapor en los smartphones de 2022 quiera decir la coreana no se haya decidido todavía por un método de refrigeración en concreto.

Vía SamMobile