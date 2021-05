El precio del Xiaomi Mi 11 Ultra es demasiado alto, a pesar de lo que diga el CEO de la compañía

Mucho después de su presentación en marzo, por fin se ha dado a conocer el precio del Xiaomi Mi 11 Ultra, así que ahora sabemos cuánto cuesta este modelo de smartphone súper premium. Sin embargo, debemos advertirte: no continues leyendo si tu corazón no está preparado para los precios tan altos que estás a punto de descubrir.

Puedes comprar el Xiaomi Mi 11 Ultra por 1.399€, obteniendo 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. No obstante, este teléfono se lanzará junto con el Mi 11 Lite 5G, pero a £ 399€, lo cual no te arruinará.

A ese precio, el Mi 11 Ultra resulta más caro que el Samsung Galaxy S21 Ultra o el iPhone 12 Pro Max, al menos en la mayoría de sitios de Europa.

Es posible que te preguntes; "¿y por qué este teléfono cuesta tanto?". Bien, pues aunque la lista de especificaciones nos da alguna que otra explicación, no es suficiente. El teléfono tiene un procesador Snapdragon 888 de gama alta, tres potentes cámaras traseras en un gran módulo, un pantalla de 6,81 pulgadas, una segunda pantalla más pequeña en la parte posterior, y un largo etcétera. No obstante, el CEO de Xiaomi ha intervenido para justificar el precio.

El CEO de Xiaomi defiende al Mi 11 Ultra

Se han escuchado varias quejas sobre Mi 11 Ultra, en concreto por su gran módulo de cámaras y una segunda pantalla trasera que no aporta demasiado, y además no no ayuda con que el precio sea tan alto.

Sin embargo, Lei Jun, cofundador y CEO de Xiaomi, ha utilizado la red social china 'Weibo' para defender este dispositivo.

Con respecto a la segunda pantalla, Jun afirma que "esta pantalla no es grande, el coste del material no es demasiado alto y la dificultad del diseño es el espacio". Cuando un usuario se quejó del tamaño del módulo de la cámara trasera, Jun respondió "está hecho para fotógrafos profesionales", y cuando otro criticó el peso del teléfono, la respuesta fue "esto se debe a que la cámara es demasiado grande".

Los comentarios en Weibo de Lei Jun pretenden crear una imagen del Xiaomi Mi 11 Ultra como si fuera un dispositivo de gran tamaño, tratando de justifica su precio con indulgencias que marcan una diferencia en cuanto a experiencia de usuario.

Sin embargo, hemos descubierto que la segunda pantalla y la protuberancia de la cámara no solo no se suman a la funcionalidad en general del teléfono, sino que además hacen que sea menos práctico.

La peor parte del Mi 11 Ultra

Todavía no hemos terminado de analizar el Xiaomi Mi 11 Ultra, así que no podemos darle una puntuación exacta de estrellas, pero sí podemos decir cómodamente que obtendría una puntuación más alta si hubieran prescindido de la pantalla trasera, y no solo porque el precio probablemente sería más bajo.

Por otro lado: sí, el móvil pesa bastante, y aun más con ese enorme módulo de cámara trasera, por no hablar de que tenemos problemas para meterlo en los bolsillos del pantalón. Sin embargo, son las características que le faltan las que realmente le hacen perder posiciones en el gran mercado de los smartphones.

El Xiaomi Mi 11 Ultra no se puede colocar de forma plana sobre una plataforma de carga inalámbrica debido a esta gruesa protuberancia de la cámara y, por lo tanto, funciona mucho más lento de lo que debería. Pero bueno, al final esto es solo un problema para algunos usuarios (depende del diseño de tu plataforma de carga inalámbrica), aunque sigue siendo molesto.

Por otra parte, es casi imposible que una carcasa proteja completamente un golpe en una cámara de este tamaño. La funda de silicona que viene en la caja está bien, pero cualquier caída o impacto en ese enorme bulto lo destrozará por completo. Nuestro corazón se acelera cada vez que usamos el Mi 11 Ultra.

No obstante, nuestro mayor pega es la pantalla trasera del teléfono. Tiene tres funciones: sirve como espejo para hacer fotos y que el sujeto pueda ver cómo están encuadradas (aunque no funciona para el modo retrato ni para hacer vídeos, por alguna razón que no nos explicamos).

También funciona como una segunda pantalla que puede mantenerse encendida siempre para mostrarnos la hora, el estado de la batería y las notificaciones, aunque eso de 'encendida siempre' es relativo, puesto que se apaga con bastante frecuencia sin ningún motivo aparente.

La tercera función es que sirve como control de música, de modo que si el teléfono está reproduciendo canciones de Spotify u otra aplicación de música, puedes pausar y pasar de canción incluso cuando el teléfono está boca abajo. Pero estos botones aparecen cuando les da la gana: a veces le damos la vuelta al teléfono y no aparecen, y otras veces están activos incluso cuando sostenemos el teléfono de cara hacia nosotros.

¿Y por qué nos resulta molesto? Pues porque es muy fácil presionar la pantalla trasera por accidente y acabar saltándote una canción. A menudos estaremos usando el teléfono como de costumbre, y de repente nuestro dedo tocará accidentalmente la pantalla trasera y pausará o pasará la canción. Y aún más molesto es el hecho de que esto también puede suceder cuando tengamos el teléfono en el bolsillo: muchas veces escuchando música, y no nos gustaría que la canción empezara de nuevo o que el podcast saltase hacia adelante en intervalos de 10 segundos.

Más que los otros dos motivos mencionados anteriormente, el problema del reproductor de música es lo que realmente nos hace maldecir esta pantalla trasera. Puede que parezca una queja de menor importancia, pero dada la frecuencia con la que la mayoría de personas escuchan música, cargan sus teléfonos o intentan proteger sus dispositivos con una funda, al final son problemas a nivel de experiencia de usuario que muchos podrían tener.

Entonces, aunque Lei Jun piense que la pantalla trasera y el módulo de cámara están justificados, no podemos evitar imaginar una versión del teléfono con un módulo más pequeño, menos características molestas y un precio más bajo. De modo que nuestros pensamientos van hacia el Xiaomi Mi 11 estándar, porque básicamente estamos imaginando este teléfono, el cual es más digno de nuestro dinero.