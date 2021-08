El Pixel 6 podría obtener una nueva versión mejorada del traductor de Google

The Google Pixel 5

La mayoría de las filtraciones sobre el Google Pixel 6 hasta ahora se han centrado en el hardware, pero la última filtración va sobre el software, la cual sugiere que el próximo teléfono podría traer un rediseño del traductor de Google.

XDA Developers ha detectado una interfaz completamente nueva oculta dentro de la última actualización del traductor de Google (versión 6.21). La interfaz, que os mostramos a continuación, ha desplazado la mayoría de los botones hacia la parte inferior de la pantalla, mientras que actualmente están situados cerca de la parte superior.

Este cambio debería hacer que la aplicación sea mucho más fácil de usar con una sola mano, sobre todo en teléfonos más grandes. Se trata de un cambio que quizás ha sido provocado por el rumor sobre el tamaño de pantalla de 6.71 pulgadas del Google Pixel 6 Pro. Y además de esto, encontramos algunos otros ajustes, como la opción "Más" que aparece en lugar del típico menú de las tres rayitas de la esquina superior izquierda, que ahora también se encuentra en la parte inferior.

Vale la pena señalar que no hay garantía de que esta nueva interfaz vaya a lanzarse definitivamente. Fue detectada en un archivo APK, lo cual significa que no puedes acceder a ella todavía, y además los desarrolladores de XDA señalan que actualmente no está terminada y que incluso podría llegar a abandonarse a favor de una versión futura. Pero al menos es algo que Google está probando.

Si se lanza esta nueva interfaz, probablemente lo hará en la gama del Google Pixel 6, ya que se menciona "p21" en el código, y los desarrolladores de XDA consideran que esto se refiere a los teléfonos Pixel de 2021.

Así que es muy probable que veamos esta nueva interfaz del traductor de Google en el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro cuando aterricen, probablemente en octubre. Sin embargo, esto también podría significar que la función sea exclusiva para la gama del Pixel 6.

El traductor de Google actual a la izquierda y la posible nueva versión a la derecha. (Image credit: Google / XDA Developers)

Opinión: Google no debería guardarse funciones que hacen la vida más fácil

Dado que el enfoque de esta versión rediseñada del traductor de Google parece ser facilitar su uso con una mano, creemos que Google no debería hacerlo exclusivo de la gama Pixel 6.

Hay todo tipo de teléfonos grandes que se beneficiarían de esta función (por no mencionar a las personas con manos pequeñas), y si Google va a ofrecer su sistema operativo Android a otros fabricantes, no debería guardarse funciones que mejoran la experiencia y la accesibilidad de los usuarios.

Como se trata específicamente de una aplicación de Google, es algo que los fabricantes ni siquiera pueden imitar en sus propias interfaces de usuario a no ser que desarrollen una aplicación de traducción completamente nueva; es decir, no es lo mismo que ofrecer, por ejemplo, una función de cámara que otra empresa podría imitar y habilitar en la suya propia.

Por supuesto, no hay garantía de que esta versión rediseñada no sea exclusiva de los Pixel, si es que al final llega a lanzarse. Pero teniendo en cuenta la aparente referencia a la gama del Pixel 6 y el hecho de que Google siempre ha mantenido algunas funciones para los Pixel en el pasado, parece más que probable.

Por otro lado, también se menciona 'Material You' en el código. Este es el rediseño de Android que viene con Android 12, así que quizás esto significa que todos los dispositivos con Android 12 lo tendrán. Desde luego, es lo que esperamos.