El OnePlus 10T sacrifica el clásico interruptor para las alertas para poder ofrecer 150W de carga rápida

El OnePlus 10T (opens in new tab) será presentado la semana que viene, concretamente el 3 de agosto, y según los últimos informes, la compañía ha decidido prescindir de su clásico controlador deslizante para las alertas en este teléfono, y además, OnePlus ha aclarado los motivos.

El fabricante chino de móviles ha confirmado (opens in new tab)al medio The Verge que el OnePlus 10T no contará con el control de alertas, que es algo que les encanta a los fans de la compañía. Al parecer, han hecho esto para poder ocupar ese espacio con otros componentes dentro de este teléfono premium (opens in new tab). Hope Liu, directora industrial senior y diseñadora jefe de Oppo (opens in new tab)y OnePlus (opens in new tab), ha confirmado que el nuevo móvil vendrá con algunas mejoras en la batería y en las funciones de red. Además, ha añadido que el control deslizante de alertas ocupaba un espacio importante en la placa base del dispositivo, incluso aunque el deslizador en sí sea pequeño.

Aunque la compañía todavía no ha revelado todos los detalles sobre el OnePlus 10T, hay rumores que apuntan a que el teléfono contará con una batería de 4.800mAh y soportará carga rápida a 150W. Al parecer, el componente necesario para que el dispositivo pueda soportar una carga tan rápida, es el motivo por el que han prescindido del control de alertas.

Hope Liu también ha añadido que el OnePlus 10T viene con algunas mejoras en la configuración de sus antenas. El dispositivo contará con 15 antenas destinadas a mejorar la cobertura y la señal, sobre todo a la hora de sostener el móvil en posición horizontal, por ejemplo a la hora de jugar.

Otra ausencia destacable es la experiencia de cámara mejorada como fruto de la asociación con Hasselblad. La diseñadora jefe ha afirmado que han priorizado poder ofrecer una experiencia de buque insignia de primera calidad al "precio elegido para el dispositivo", por lo que había que ahorrar costes.

Por otro lado, se ha confirmado que el OnePlus 10T contará con una cámara principal de 50MP, concretamente un sensor Sony IMX766.

¿Era necesario este sacrificio?

Ya había habido rumores de que el anterior OnePlus Nord 2T (opens in new tab) sería el último modelo en llegar con el control de alertas. Y ahora parece que podría ser cierto. También se ha hablado de que el clásico controlador podría llegar a algunos móviles de Oppo en un futuro. Eso sí, como la gama Oppo Reno 8 ya se ha lanzado, es posible que esta característica llegue a los próximos Oppo Find.

La gran pregunta para el OnePlus 10T es: ¿es una carga tan rápida una característica más útil que el control deslizante de alertas? Al fin y al cabo, una batería de buena capacidad, con una carga rápida de 80W, seguiría siendo una gran combinación. Nunca nadie se ha quejado de que la carga de los OnePlus fuera lenta.

Por otro lado, para todos los fans de teléfonos OnePlus, el control deslizante de alertas es una característica muy útil, ya que permite cambiar de modo rápidamente sin tener que desbloquear el móvil. Por lo tanto, parece que este sacrificio era innecesario.