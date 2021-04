Parece que los Runners de Night City no podrán hacer equipos después de todo, ya que el modo multijugador de Cyberpunk 2077 ha sido cancelado tras una actualización estratégica en la que el presidente y CEO Adam Kiciński declaró que han "reconsiderado" los planes que tenían para el juego.

En el vídeo de actualización estratégica publicado en el canal de YouTube de CD Projekt Red, Kiciński declaró: “Anteriormente hemos sugerido que nuestro próximo triple A sería un juego Cyberpunk multijugador, pero hemos decidido reconsiderar esta decisión. Dado nuestro nuevo enfoque más sistemático y ágil, en lugar de centrarnos en una gran experiencia de juego online, estamos intentando que se pueda jugar en línea a todas nuestras franquicias algún día ".

Los comentarios de Kiciński se producen durante el período de lanzamiento del enorme parche 1.2 de Cyberpunk 2077, que corrigió cientos de errores y fallos que plagaban el juego, además de incluir algunas actualizaciones de calidad de vida, para dar aliciente.

Cyber-seguridad

En lugar de crear una experiencia multijugador aparte para Cyberpunk 2077, la actualización estratégica de CD Projekt Red incluirá el desarrollo de un nuevo marco tecnológico que permitirá a la empresa implementar a sus títulos existentes la capacidad de ser jugados online.

Kiciński declaró: “Dejemos esto claro, CD Projekt Red hace juegos de rol AAA para un solo jugador basados ​​en historias, eso no va a cambiar. Lo que está cambiando es nuestro enfoque online a largo plazo. Y con esto, nos referimos a asegurarnos de que estamos totalmente preparados para implementar elementos online en nuestros juegos donde realmente tengan sentido. No queremos exagerar o perder nuestro ADN del modo historia para un jugador".

Los comentarios de Kiciński sobre el juego online podrían ser un cambio bienvenido para los fans de CD Projekt Red, ya que querrían decir que la compañía está reorientando sus esfuerzos a mejorar Cyberpunk 2077, en lugar de embarcarse en un proyecto completamente separado y dejar embarrancada la experiencia para un solo jugador.

No sabemos cuáles serán exactamente las funciones online que se incluirán en Cyberpunk 2077, pero los buscadores de datos han descubierto hace poco un código que nombra los modos Deathmatch y Heist, el último de los cuales puede haber involucrado a los jugadores que seleccionan diferentes tipos de personaje para abordar misiones cooperativas.

Aún está por ver si estos modos se incluirán o no en Cyberpunk 2077. Por otro lado, podríamos ver un enfoque más asimétrico del modo multijugador, donde los jugadores pueden influir de diferentes formas en las sesiones de juego de otros. Esto podría ser similar al estilo online de Death Stranding, o incluso al sistema de invasión esporádica de la serie Dark Souls, en el que los jugadores podrían trasladarse al mundo de otro para fastidiarle el día.

Sin embargo, la actualización de CD Projekt Red no se ciñe solo a Cyberpunk 2077, ya que la serie The Witcher también está incluida. Siendo así, CD Projekt Red podría trabajar en futuros proyectos de Cyberpunk y Witcher al mismo tiempo. La actualización de The Witcher 3 para PS5 y Xbox Series X también está programada para lanzarse en el 2021.