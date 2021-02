El mejor ordenador todo en uno del 2021: los mejores 'All in One' para casa y oficina

Organiza tu espacio a la vez que ahorras dinero con uno de los mejores PCs todo en uno. Estos ordenadores sobremesa tienen sus componentes internos tras sus pantallas y son ideales para usuarios que buscan una configuración más minimalista o que no tienen paciencia para tener tantos cables por en medio.

Pero no lo malinterpretes, los mejores PCs All in One no son menos potentes. Estas alternativas aún más compactas tienen suficiente potencia para competir con algunos de los mejores PCs que existen. Y también cuestan menos. Como ya vienen con una buena pantalla, no tendrás que gastar más dinero comprándola. Algunos incluso vienen con teclado y ratón sin coste adicional.

No pierdas rendimiento ni dinero solo por tener una configuración reducida. Los mejores PCs AIO, liderados por el Surface Studio 2 y el iMac Pro, son las soluciones perfectas y más rentables. Aquí están los que son, para nosotros, los mejores.

1. iMac (27 pulgadas, 2020) Un todo en uno formidable CPU: Intel Core i5 de 10ª generación - i9 | Gráficos: AMD Radeon Pro 5300 - Radeon Pro 5700 XT | RAM: 8GB – 128GB 2666MHz DDR4 | Almacenamiento: 256GB – 8TB SSD | Pantalla: Retina 5K de 27 pulgadas (en diagonal) 5120 x 2880 Comprobar Amazon Componentes internos mejorados Puede configurarse para ser muy potente El diseño se está haciendo viejo Solo dos puertos Thunderbolt

A pesar de que la última actualización del iMac de 27 pulgadas es de hace solo un año, Apple no pudo evitar dar un paso adelante en su nueva puesta a punto. En lo referente a las especificaciones, este modelo presenta algunas importantes mejoras y también una webcam y micros actulizados, para alegría de muchos. En estos días, cada vez más personas trabajan desde casa, y este parece ser el mejor PC All in One en el que invertir sin tener que hacerle un gran hueco en tu espacio de trabajo. Por otro lado, su diseño general no ha sufrido ningún un cambio, lo que lo hace parecer menos actualizado, pero si la potencia es tu prioridad, este ordenador es un as.

2. Surface Studio 2 El mejor PC todo en uno para artistas CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 - GTX 1070 | RAM: 16GB – 32GB | Almacenamiento: 1TB - 2TB SSD | Pantalla: PixelSense de 28 pulgadas y 4.500 x 3.000 3988 € Ver en Microsoft ES Potente No hay nada que se le parezca Muy caro

Cuando el Surface Studio original salió a la venta, fue un cambio de paradigma tanto para los artistas como para los creadores de contenido. Incluso en 2019, su secuela todavía juega en otra liga. Surface Studio 2 no solo presenta la misma magnífica pantalla y una funcionalidad única, sino que también aumenta notablemente la potencia, lo cual lo convierte en un dispositivo mucho más preparado para el futuro. Sigue siendo realmente caro, pero si vas a usar el Surface Studio 2 para lo que ha sido pensado, entonces es difícil pensar en un PC todo en uno mejor.

3. iMac Pro El mejor PC 'all-in-one' de Apple CPU: 10-18 núcleos Intel Xeon W | Gráficos: AMD Radeon Pro Vega 56 - Vega 64 | RAM: 32GB - 128GB | Almacenamiento: 1TB - 4TB SSD | Pantalla: Retina de 27 pulgadas 5K (5.120 x 2.880) Comprobar Amazon Potencia extraordinaria Preciosa pantalla Retina Muy caro

El iMac Pro, por encima de cualquier otra opción de esta lista, está orientado directamente a los profesionales y tiene el hardware necesario para ello. Equipado con un procesador Intel Xeon de hasta 18 núcleos y 128GB de RAM, no hay nada que puedas hacer con el iMac Pro que lo ralentice. Y, aunque es sin duda escandalosamente caro, eso no importa demasiado. Si eres el tipo de persona que necesita este nivel de potencia (sabéis quiénes sois), entonces el precio está absolutamente justificado.

4. Dell XPS 27 AIO Un gancho de derecha al veterano iMac CPU: Intel Core i5 – Core i7 | Gráficos: Intel HD Graphics 630; AMD Radeon RX 570 | RAM: 8GB – 32GB | Almacenamiento: 1TB HDD – 2TB SSHD; 512GB SSD | Pantalla: 4K de 27 pulgadas (3840 x 2160) Comprobar Amazon Pantalla atractiva Incomparable sonido virtual integrado Relativamente caro Sin entrada HDMI

El Dell XPS 27 AIO viene con un increíble soporte articulado y es una combinación de una enorme pantalla táctil de resolución 4K UHD con seis altavoces que te pueden volar los oídos. No solo tiene un diseño atractivo, sino que también tiene una potencia de primera categoría. Ya estés creando tus propios ritmos o escuchando los de otra persona, viendo películas o editando las tuyas, el Dell XPS 27 AIO puede ser fácilmente una de los mejores PC AIO, y debe estar en la parte alta de tu lista cuando consideres una nueva compra.

5. HP Envy Curved All-in-One Un espectáculo en todos los sentidos CPU: Intel Core i5 - Core i7 | Gráficos: Nvidia GTX 950M - AMD Radeon RX 460 | RAM: 8GB - 16GB | Almacenamiento: 1TB SSHD, 1TB - 2TB HDD; 256GB SSD | Pantalla: WQHD de 34 pulgadas (3440 x 1440) Comprobar Amazon Pantalla envolvente ultra panorámica Audio con mucho cuerpo Cámara web emergente para privacidad Muy voluminoso

Para no ser comparado con el 5K iMac o el nuevo Dell XPS AIO, HP tiene su propia versión única del sobremesa todo en uno. Aunque también tiene todos sus componentes agrupados en su base como el Surface Studio, el HP Envy Curved All-in-One también incorpora una excelente barra de sonido. Añádele la pantalla curva ultra panorámica y tendrás uno de los mejores y más inmersivos PCs para disfrutar del cine.

6. iMac (27 pulgadas, 2019) El All in One favorito de todos CPU: Intel Core i5 - Core i9 | Gráficos: AMD Radeon Pro 570X - Radeon Pro 580X | RAM: 8GB - 64GB | Almacenamiento: 2TB SSHD - 2TB SSD | Pantalla: Retina 5K de 27 pulgadas (5.120 x 2.880) Comprobar Amazon Bonita pantalla Mucha potencia Caro

El 2018 se pasó sin un nuevo iMac, pero la espera valió la pena. Y, aunque el iMac del 2019 tiene exactamente el mismo diseño que el modelo del 2017, lo que cuenta es lo que hay dentro. El PC todo en uno de Apple fue actualizado con todos los componentes nuevos, incluidos los procesadores Intel de novena generación, gráficos Radeon Pro y SSD más rápidos. Y, puesto que la pantalla de primera clase Retina 5K sigue aquí, los fans de Apple no se lo van a pensar mucho. Además, está el hecho de que debido a que el iMac (27 pulgadas, 2019) ya no es el último modelo, es posible que el precio se haga mucho más atractivo.

7. Lenovo Yoga A940 Una alternativa al iMac CPU: Intel Core i7-8700 de 8ª generación | Gráficos: AMD Radeon RX 560 4 GB | RAM: 32 GB DDR4 2666 MHz | Almacenamiento: 1 TB 5400 RPM + 256 GB PCIe SSD | Pantalla: 27 "4K UHD (3840 x 2160) IPS multitáctil Comprobar Amazon Buen precio Stylus incluido Componentes algo antiguos La pantalla sufre un poco a la luz directa

El último lanzamiento de un All in One de Lenovo no es tan potente como el AIO premium de Apple (el iMac Pro) o incluso el iMac, actualizado recientemente, que ahora viene con una configuración Intel Core de novena generación. Después de todo, los chips de octava generación y los gráficos Radeon RX 560 se están quedando obsoletos. Sin embargo, sigue siendo muy potente para cubrir las necesidades de los creativos que no se dejan impresionar por las carísimas máquinas de Apple. Además de eso, el Lenovo Yoga A940 tiene algunos ases en la manga, incluido el soporte 100% Adobe RGB y Dolby Vision, un set de altavoces Dolby Atmos, un buen número de puertos (más que el todo en uno de Apple), y un lápiz óptico incluido en la caja.