El Mac Studio de Apple podría ser modular después de todo

Hace unas semanas Apple anunció el Mac Studio, su último y potentísimo nuevo ordenador de escritorio destinado a creativos, y hay algo que nos ha llamado la atención: se puede aumentar su almacenamiento.

No te emociones tan rápido si ya has reservado el Mac Studio, Apple dice de manera oficial que el ordenador no tiene 'almacenamiento accesible para el usuario', así que pídelo con la configuración que tengas pensada usar.

Pero en un vídeo de Max Tech donde se despieza, el Mac Studio viene con dos puertos SSD escondidos, dando pie a una posible actualización.

El almacenamiento del Mac Studio

Hay buenas noticias. En el vídeo, los puertos SSD parecen de fácil acceso, no hace falta desmontar todo el dispositivo. Los puertos están situados bajo la fuente de alimentación y son fáciles de manipular.

El Mac Pro, el otro dispositivo de escritorio que ofrece Apple ahora que el iMac Pro está (esperemos) temporalmente fuera de juego, tiene almacenamiento expandible, pero el Mac Studio se parece más físicamente a un Mac mini (bueno, a dos Mac minis, uno encima del otro) así que no nos sorprendería que Apple haya ido en la dirección de no-mejora del almacenamiento.

Buenas noticias para los más profesionales

Apple tiene una relación complicada con su fandom más profesional, después de años de falsas promesas y no escuchar lo que los usuarios quieren de verdad (por ejemplo, puertos en la parte delantera).

El Mac Studio es el inicio de un cambio, e incluso incluye dos puertos USB-A en la parte trasera para los accesorios más antiguos, después del feedback que ha recibido de sus usuarios.

Bajo el Mac Studio encontramos el nuevo procesador M1 Ultra (o M1 Max, dependiendo de tu presupuesto), y se trata de dos M1 Max fusionados juntos usando un proceso que Apple llama UltraFusion.

El M1 Ultra, que solo está disponible en el Mac Studio por ahora (debido a la disipación de calor), viene con 20 núcleos de CPU, 48 de GPU y 32 de motor neuronal. En otras palabras, este ordenador es una bestia que fulmina cualquier tipo de tarea.

Las noticias sobre que los SSDs se puedan cambiar serán bien recibidas por cualquier que esté barajando la compra del Mac Studio, ya que Apple cobra entre 230€ y 2.760€ por ampliar el espacio desde 512GB más a 8TB.