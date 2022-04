El iPhone 14 podría tener una de las funciones más famosas del Galaxy S22 Ultra

Puede que tengamos un gran zoom óptico en el próximo iPhone 14 de Apple, y no puedo estar más contento.

Tenemos razones para creer que Apple está preparando una cámara con un zoom súper potente (muy por encima del actual de 3x) para el siguiente iPhone. Según TheElec, el fabricante de cámaras Jahwa Electronic, que construye los módulos que combinan estabilizador óptico de imagen y enfoque automático, le ha hecho a Apple un tour por sus instalaciones en Gumi, Corea del Sur, y ahora Jahwa va a invertir 191 billones de wones (unos 140 millones de euros) en la construcción de una nueva cadena de producción para un nuevo dispositivo.

Está claro que estos dos elementos (el tour para Apple y la nueva instalación) no tienen por que ser para el iPhone 14 Pro y su ultra-zoom, pero me encantaría saber leer los posos de café. Y no solo a mí.

9to5Mac afirma que Jahwa es proveedor de módulos de cámara de Samsung y que sus tecnologías suelen ofrecer un sistema de cámara de periscopio.

Necesitas un periscopio

Un ejemplo de lo que se puede hacer con una lente de periscopio y el Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: Future)

¿Por qué es tan importante el periscopio?

Con el iPhone 13 Pro, Apple llevó la tecnología de las lentes lineales a los límites , ofreciendo un zoom óptico de 3x mientras sus rivales (como Samsung) ofrecían 10x.

La única manera en la que se puede dar ese nivel de zoom es aumentando la distancia entre la lente al sensor. Samsung lo solucionó construyendo un diseño de periscopio dentro del móvil que envía la imagen de la lente a través de un prisma donde hace un giro de 90 grados para estar más distanciado del sensor, que apuntaba al final del teléfono.

Apple no puede pasar de un zoom óptico de 3x (o hasta 5x) sin poner una tecnología similar. Aunque no lo construiría ella, tiene sentido que Apple esté trabajando con terceros para hacerlo. También es cosa de los de Cupertino pedir diseños a los fabricantes con los que trabaja, lo cual nos lleva a las instalaciones de Jahwa.

Puede que no lo lleguemos a ver nunca

¿Puede Jahwa construir una planta para hacer módulos de cámaras que incluyan tecnología de periscopio para el iPhone 14 de septiembre? Pues va a ser que no, y muchos analistas de la industria, incluyendo el reputado Ming-Chi Kuo, dice que no lo veremos en un iPhone hasta el 2023.

Aun así, como buen fan de iPhone, y si soy honesto, no creo que Apple pueda permitirse estar otro año más por detrás de Samsung en el zoom óptico.

Un buen zoom no solo afecta a las ópticas. Como hemos visto con los coreanos, una vez que tienes una lente más larga de zoom óptico, puedes combinarla con IA y algoritmos de imagen para hacer cosas como Space Zoom.

Cuando probé el Samsung Galaxy S22 Ultra hace unos meses, me encantó que pudiera hacer fotos con zooms de 30x y 100x. No creo que hubieras sido posible sin el zoom óptico de 10x como base.

Apple siempre ha sido líder en procesado de imagen. Imagina lo que podría hacer con un zoom óptico de periscopio de 10 aumentos. Por cierto, la compatibilidad con el enfoque automático y la estabilización óptica de imagen (lo que hace Jahwa) es importantísimo para aumentar los niveles de zoom. A medida que subes, cada pequeño movimiento magnifica los errores, y sin OIS ni enfoque automático, las fotos con zoom serían un auténtico borrón.

Una lente de periscopio con zoom en el iPhone 14 Pro de este año (o el que viene) no es ninguna novedad, pero todas las piezas parecen estar encajando, y creo que ya es hora de que Apple entre al juego de los zooms.