El iPhone 14 debería tener esta vistosa función de Honor

Apple no es conocida por ser tremendamente experimental con las funciones de sus smartphones (no es precisamente ZTE o Huawei en ese sentido), pero una nueva función que Honor ha implementado en un smartphone nos ha convencido de que el iPhone 14 sería increíble con ese extra.

El año pasado vimos debutar la serie Honor 60, pero acaba de anunciarse una nueva versión llamada 'Honor Code' a través de la red social china Weibo. Se trata aparentemente del Honor 60 Pro, y en su parte trasera hay una versión estampada del logotipo de Honor... que se ilumina cuando recibes una notificación.

Así es, la luz LED de notificación está oficialmente de vuelta en el 2022, de una manera mucho más elegante. Esta característica de los teléfonos más antiguos te permitía saber cuándo había llegado una notificación, o tenías una llamada perdida (u otras cosas), con una luz LED que brillaba dependiendo de lo que entraba.

Utilizando un cristal electrocrómico (también visto en este teléfono de OnePlus con la parte trasera que cambia de color), las letras H, O, N y R se iluminan para avisar de las notificaciones, así como de las llamadas y las alarmas, y también puede parpadear en diferentes ritmos. Parece bastante sutil, pero debería ser útil si tienes el teléfono boca abajo para no ver las notificaciones invasivas que aparecen todo el tiempo, pero aun así quieres saber qué está pasando (la vida a veces es contradictoria).

No hay motivos para creer que este teléfono vaya a salir a la venta fuera de China (muchas empresas tecnológicas chinas estrenan versiones especiales de sus teléfonos como esta que solo se venden en el país de origen), pero tenemos la esperanza.

Sin embargo, nos gustaría ver esta característica no solo en un teléfono Honor, sino en un iPhone.

Piénsalo: el diseño funciona a la perfección. Los iPhones tienen el logo de Apple en la parte trasera, y en los MacBooks y algunos otros gadgets de la compañía, este logo tiene una luz. Seguramente se podría hacer lo mismo con los iPhones.

Esto podría tener luces suaves debajo de él en algunos colores diferentes, de modo que podrías programarlo para diferentes tipos de notificaciones (azul para Twitter, verde para WhatsApp, rojo para Instagram...) o para que parpadee en diferentes patrones dependiendo de la urgencia de la alerta.

Si recibías un mensaje, podías ver el pequeño resplandor para saber que alguien estaba intentando ponerse en contacto contigo, sin que todo el mensaje saltara en tu pantalla para distraerte de lo que estuvieras haciendo.

El LED de notificación era una característica bastante popular que muchas marcas utilizaban, aunque era bastante rudimentaria en su ejecución, y un logo de Apple que brillara suavemente podría ser una alternativa muy superior. Sobre todo si se usa algo como este cristal electrocrómico, que a menudo parece más sutil que una luz LED real.

Y no son teléfonos gaming

Lenovo Legion Phone Duel (Image credit: Future)

Tener paneles traseros iluminados no es técnicamente nuevo, ya que algunos teléfonos gaming tienen tiras de LED en la parte trasera que, entre otras cosas, pueden configurarse para brillar en diferentes colores o ritmos cuando llegan las notificaciones.

Sin embargo, hay una diferencia clave: algunos podrían considerar las tiras LED en la parte trasera de un teléfono inteligente un poco exageradas, pues no son tan sutiles o suaves como un suave logotipo de "Honor" o el símbolo de Apple.

Una manzanita brillante en la parte trasera de un iPhone, que se ilumine en diferentes tonos suaves dependiendo del tipo de notificación, sería una forma suave de recordarte que tienes una notificación, sin anunciarlo al mundo.

También podría funcionar bien en lugares oscuros, como cuando ves una película en casa o estás en la cama: un cálido resplandor en tu teléfono es mucho más tranquilizador que una gran descarga de color.

No esperamos en absoluto que Apple estrene un logotipo de notificación electrocrómico en la parte trasera del iPhone 14. La compañía no es partidaria de implementar características innovadoras que no dominan a la perfección, como es el caso. Pero trabajamos en una web de tecnología, ¡déjanos que soñemos!