Los mejores teléfonos para niños: los mejores móviles diseñados para los más jovenes

JUMP TO:

Mientras que encontrar un buen móvil para adultos puede depender de buscar uno con las mejores funciones, los mejores teléfonos para niños suelen basarse más en protección y restricciones . Generalmente, el mejor teléfono para niños suele incluir los componentes básicos para que no tengas que preocuparte de que tus hijos se metan en problemas.

Para los niños más pequeños, eso querría decir limitar el dispositivo para que sólo pueda realizar llamadas y enviar mensajes de texto. En cambio, para los adolescentes, a menudo significa permitirles usar las aplicaciones que usan sus amigos sin encontrarse con lo peor que Internet puede ofrecer.

Algunas empresas de telefonía fabrican smartphones específicamente para niños, pero la mayoría de nuestros seleccionados son teléfonos que son más fáciles de adaptar para el uso de un niño. En nuestra clasificación también hemos tenido en cuenta que un teléfono que podría encantar a un niño de siete años probablemente no impresionará a un adolescente. Por ello, hemos seleccionado los mejores teléfonos para niños en grupos de edad específicos. Estas opciones se basan no sólo en los controles parentales, sino también en la durabilidad, el precio y la duración de la batería.

Debido a que cada niño es diferente, hemos establecido diferentes criterios según el grupo de edad. Para los niños más pequeños, hemos analizado los teléfonos que son muy simples de usar, lo que les permite mantenerse en contacto, sin dejar de ser resistentes para que no tengas que preocuparte de que se rompan fácilmente. Cuando se trata de opciones para niños más mayores, analizamos los teléfonos que cubran los aspectos básicos y, al mismo tiempo, eviten exponer a tu hijo a muchos de los posibles horrores de Internet. ¿Estudiante de instituto? Analizamos la remesa actual de los móviles más asequibles que existen.

¿No estás seguro de por dónde empezar? No te preocupes. En general, para cualquier persona menos para los niños más pequeños, un teléfono con iOS 13 o Android 10 (o posterior) es una apuesta segura. Ambas plataformas tienen excelentes funciones de control parental que ofrecen una restricción detallada sobre casi todo, al tiempo que incluyen muchas funciones excelentes y divertidas para que tus hijos exploren de manera segura.

Para niños pequeños

El mejor teléfono para niños pequeños

(Image credit: Xplora)

Xplora Go Clip El mejor teléfono para los más peques Peso: 31g | Dimensiones: 43.3 x 38.8 x 15.5 mm | Colores: Rosa, Azul, Negro | GPS: Sí | Batería: 600mAh | En espera: 120 horas | Tiempo de llamada: 5 horas | Tamaño de pantalla: 1.3 pulgadas | Cámara: 0.3MP | Almacenamiento: 16MB Localización GPS Resistente a salpicaduras Soporte de red limitado Mejor llevarlo sujeto

Hay varios Xploras, y de ellos el Go Clip es el más simple y económico: está diseñado para engancharse a un cinturón o mochila a través del mosquetón incluido y te permite rastrear la ubicación de tu hijo a través de la aplicación de tu smartphone.

Está diseñado para lugares como festivales donde tus pequeños pueden perderse fácilmente, y puedes configurar zonas de seguridad que te notificarán automáticamente si tu hijo se aleja.

El Go se vende sin SIM, pero si le pones una también se puede usar como teléfono, con controles simples de pantalla táctil y soporte para mensajes de texto y emojis.

Para preadolescentes

El mejor teléfono para preadolescentes

(Image credit: Future)

Nokia 3310 3G Una versión moderna de un clásico Peso: 85g | Dimensiones: 115.6 x 51 x 12.8mm | Sistema operativo: Series 30+ | Tamaño de pantalla: 2.4 pulgadas | Resolución: 240 x 320 | Almacenamiento: 16MB | Batería: 1,200mAh | Cámara: 2MP 68,89 € Ver en Amazon Buena duración de la batería Buen equilibrio de características Caro para un teléfono básico Sin clasificación de resistencia al agua

Tenemos buenos recuerdos del 3310 original del 2000, un teléfono tan duro que si se te hubiera caído hubieras tenido que comprar un suelo nuevo. El nuevo Nokia 3310 3G no es tan resistente, pero sigue teniendo un grosor que da tranquilidad, lo cual lo convierte en un gran teléfono para niños.

Tiene una batería estupenda con una enorme duración en modo stand-by de un mes, una pantalla nítida y clara, una cámara aceptable y una interfaz personalizable, aunque hasta donde sabemos, no es nada fácil quitar los iconos preinstalados de Facebook y Twitter.

Aunque el 3310 3G es barato, está en el rango de precios superiores dentro del mercado de teléfonos con funciones económicas: hay otros Nokias que hacen lo mismo que el 3310 por menos dinero, aunque también con un poco menos de estilo.

(Image credit: Nokia)

Nokia 105 v5 Simplicidad y juego de la serpiente, por muy poquito Peso: 73g | Dimensiones: 119 x 49.2 x 14.4mm | Tamaño de pantalla: 1.77 pulgadas | Resolución: 120 x 160 | Almacenamiento: 1GB | Batería: 800mAh | Tiempo en Stand-by: Un mes | Tiempo de llamada: 15 horas | Colores: Negro, azul, rosa Comprobar Amazon Realmente barato Gran duración de la batería Muy, muy básico Sólo 2G

Cuando decimos "barato" nos referimos a barato de verdad: en el momento de redactar este artículo, nuestra tienda más cercana está vendiendo este pequeño y encantador teléfono por unos 30€, y se puede usar con cualquier SIM.

Es muy similar al Nokia 3310 3G, pero este es puramente 2G, lo que significa que no podrías usar Internet aunque lo necesitaras, y se centra muy firmemente en lo esencial: llamar, enviar mensajes de texto y jugar a la serpiente.

La batería es buena y dura 15 horas de conversación o un mes en espera, hay una radio FM incorporada con entrada de auriculares que tu hijo probablemente nunca usará, y viene en negro, azul o rosa.

Para adolescentes

El mejor teléfono para los adolescentes

(Image credit: Apple)

iPhone SE (2020) Un iPhone asequible que durará Peso: 148g | Dimensiones: 138.4 x 67.3 x 7.3mm | Sistema operativo: iOS 13 | Tamaño de pantalla: 4.7 pulgadas | Resolución: 750 x 1334 | CPU: A13 Bionic | RAM: 3GB | Almacenamiento: 64/128/256GB | Batería: 1,821mAh | Cámara trasera: 12MP | Cámara frontal: 7MP 384,99 € Ver en EBAY-ES El nuevo iPhone más barato Actualizaciones de software durante años Cristal frágil Más caro que las opciones Android

El iPhone SE es la mejor opción de iPhone para adolescentes, ya que es el más barato y el más pequeño, por lo que gastarás menos dinero y ellos no tendrán problemas con tener un gran teléfono. Lanzado en 2020, significa que tendrá actualizaciones de software durante cuatro o cinco años, así que simplemente dale a tu hijo una carcasa para su frágil construcción de cristal y no habrá razón para que no dure tanto.

Hay muchísimas carcasas y accesorios en el mercado, y además viene con auriculares en la caja. Si toda tu familia usa iPhones, tus hijos no se perderán el chat familiar de iMessage, además, puedes compartir fotos y otros archivos fácilmente a través de AirDrop.

Puedes adquirir un iPhone más antiguo de segunda mano, pero si quieres uno nuevo, el SE es la mejor opción.

Lee nuestro análisis en profundidad del iPhone SE

(Image credit: Motorola)

Moto G8 Excelente calidad-precio Peso: 188.3g | Dimensiones: 161.3 x 75.8 x 9mm | Sistema operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 6.4 pulgadas | Resolución: 720 x 1560 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4GB | Almacenamiento: 64GB | Batería: 4,000mAh | Cámara trasera: 16MP + 8MP + 2MP | Cámara frontal: 8MP 175,40 € Ver en Amazon Buen rendimiento Buena batería No permite realizar pagos móviles La pantalla no es genial

Con un precio de salida bajo, este es un teléfono inteligente Android muy completo, que mantendrá a tu hijo conectado.

Tiene el último Android 10, cámaras decentes, buena duración de la batería y una estructura de plástico que, con suerte, no se romperá a la primera. Tiene un almacenamiento de 64 GB que debería ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones y fotos, además de una entrada para auriculares.

Es molesto que no tenga NFC, por lo que no puedes realizar pagos móviles, pero por lo demás, esta es una opción de gran valor para adolescentes.

(Image credit: Apple)

iPhone 8 El mejor iPhone para presupuestos ajustados Peso: 148g | Dimensiones: 138.4 x 67.3 x 7.3mm | Sistema operativo: iOS 13 | Tamaño de pantalla: 4.7 pulgadas | Resolución: 750 x 1334 | CPU: A11 Bionic | RAM: 2GB | Almacenamiento: 64/256GB | Batería: 1,821mAh | Cámara trasera: 12MP | Cámara frontal: 7MP 329,99 € Ver en EBAY-ES Debería ser barato Muchísimas carcasas disponibles Se le notan los años El soporte para el iOS no durará mucho

Si tiene que ser un iPhone sí o sí, pero tienes un presupuesto limitado, intenta encontrar el iPhone 8, ahora descatalogado. La gama de carcasas en el mercado es incomparable y, para un uso poco exigente, todavía tiene especificaciones bastante decentes.

La cámara es buena, tiene carga inalámbrica y viene con todas las ventajas si tu familia también usa productos Apple como el iPad y Mac.

Un contra es que dejará de recibir actualizaciones de software dentro de uno o dos años, por lo que si quieres las últimas funciones y seguridad durante más tiempo, prueba el iPhone SE 2020.

(Image credit: TechRadar)

Moto E6 Plus Una elección de smartphone sólida y sensata Peso: 149.7g | Dimensiones: 155.6 x 73.1 x 8.6mm | SO: Android 9 | Tamaño de pantalla: 6.1 pulgadas | Resolución: 720 x 1560 | CPU: Helio P22 | RAM: 2/4GB | Almacenamiento: 32GB/64GB | Batería: 3,000mAh | Cámara trasera: 13MP + 2MP | Cámara frontal: 8MP Comprobar Amazon Es barato Sorprendentemente bueno Ya no recibe actualizaciones de Android Gama de modelos confusa

Hay mucho positivo en el Moto E6 Plus, comenzando por el precio: con una etiqueta de unos 110,00€, ofrece mucho por muy poco dinero.

Puede ser un poco confuso distinguir los diferentes modelos, algunos de los cuales tienen algunas diferencias en sus características, pero el modelo central es sólido y funciona bien, con una cámara principal de 13MP y una de 8MP para selfies, un procesador octa-core decente, almacenamiento ampliable mediante tarjetas microSD y una batería de 3.000 mAh de larga duración.

Sin embargo, ya no recibe actualizaciones de Android, por lo que trae Android 9 en lugar del nuevo Android 10. Aun así, es una compra sensata.

(Image credit: Future)

Honor 10 Lite Un teléfono perfecto para hacer selfies Peso: 162g | Dimensiones: 154.8 x 73.6 x 8mm | Sistema operativo: Android 9 | Tamaño de pantalla: 6.21 pulgadas | Resolución: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3/6GB | Almacenamiento: 32GB/64GB/128GB | Batería: 3,400mAh | Cámara trasera: 13MP + 2MP | Cámara frontal: 24MP 163,99 € Ver en Amazon Muy buena calidad Diseño genial Problemas con Google Fotos demasiado procesadas

Honor es un nombre importante en los móviles económicos porque ofrece una excelente relación calidad-precio. El Honor 10 Lite no es una excepción, ya que varios proveedores lo ofrecen de forma gratuita con contratos mensuales de muy bajo precio.

El principal aspecto negativo no es el hardware, sino la decisión de Google de suspender a Honor y a su compañía Huawei, de futuras actualizaciones de aplicaciones y del sistema operativo Android: el futuro ahora mismo es incierto.

Es una pena, porque el teléfono en sí es brillante. No es demasiado grande ni demasiado pequeño, tiene una pinta fantástica, un buen almacenamiento en línea y tiene un procesador decente con 3GB de RAM para un rendimiento impresionantemente fluido.

Viene con un protector de pantalla preinstalado para protegerlo contra caídas, una batería grande y una cámara para selfies con la friolera de 24 megapíxeles; la cámara trasera es una configuración inteligente de doble cámara con 13MP. Es un teléfono excelente para los adictos a los selfies y para el uso diario.