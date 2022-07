El Intel NUC 12 podría ser una auténtica bestia de tamaño mini: podrás incluso jugar a videojuegos AAA

Recientemente, un usuario del gigante chino Baidu supuestamente reveló el último mini PC NUC de Intel, y ahora, nuevos rumores han dado sus especificaciones al completo. Por lo que podemos ver, estos detalles demuestran lo potentes que estos mini ordenadores pueden ser, incluso comparados con los PCs tradicionales.

El NUC 12 Enthusiast, que tiene el nombre en clave 'Serpent Canyon,’ es el sucesor de "NUC 11 Beast Canyon", y aparentemente, equipará los procesadores de 12ª generación Intel Alder Lake, y las GPUs de la serie Arc A7 más recientes.

Según las filtraciones procedentes de FanlessTech (opens in new tab), y compartido por Wccftech (opens in new tab), habrá tres tipos de Serpent Canyon.

Los tres equiparán las GPUs Intel Arc, en vez de las GeForce de Nvidia que llevaba el NUC 11. La variante de 16GB parece que contará con la Arc A770M, mientras que la configuración de 12GB y 8GB seguramente tendrán las Arc A730M y Arc A550M.

¿Puede Intel ser realmente competitivo en el mercado de las GPUs?

Tiene todo el sentido del mundo que Intel se deshaga de los componentes de su rival Nvidia, y use sus propias GPUs en el NUC 12, y más todavía en China, donde las gráficas económicas son más demandadas todavía.

Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de los benchmarks (programas de análisis) de las Arc A7 y los elevados precios iniciales de la gráfica dedicada para ordenadores Arc A380, parece que Intel no está teniendo un buen comienzo en este mercado. De hecho, las puntuaciones conseguidas en los benchmarks por la GPU de gama alta de Intel, están por detrás de la RTX 3060 de Nvidia en las primeras pruebas, lo que es peor todavía.

También está el hecho de que Intel ha estado limitando a China el lanzamiento de las GPU Arc para ordenadores de sobremesa, lo que está provocando retrasos para su llegada al resto del mundo. Y, viendo los motivos por los que la compañía ha tomado esta decisión, parece que Intel simplemente todavía no está preparada para lanzar las GPU Arc en otros lugares.

Todos estos problemas ensombrecen enormemente el éxito de Intel en el mercado de las GPU, así que tendremos que esperar para ver qué tal le va al gigante tecnológico cuando lance los productos que utilizan sus GPUs, como el NUC 12, en un futuro próximo.