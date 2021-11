El PC gaming está en pleno auge, pero ¿qué pasará en el futuro?

Los juegos para PC han tenido una historia turbulenta. Ganaron popularidad tras la crisis de los videojuegos del 83, un acontecimiento provocado por la abundancia masiva de consolas y los juegos de baja calidad, y a pesar de volver a perder popularidad en la década de los 90 debido a la entrada de consolas como la Sony Playstation original y la Nintendo 64, el gaming en PC ha recuperado con éxito un lugar estable en el mercado mundial que solo se prevé que siga creciendo.

Si te sientes fuera de onda y quieres saber qué es lo que se considera "cool" actualmente, pregúntale a un niño qué quiere ser de mayor. Hace dos décadas, probablemente te hubiera respondido algo como futbolista, actor o, en mi caso, músico, y cuando echamos la vista atrás no es difícil ver por qué. Los deportistas famosos aparecían en casi todos los productos anunciables y los dinosaurios cobraban vida (digitalmente hablando) gracias al CGI de última generación en la televisión y la gran pantalla.

Sin embargo, a lo largo de mi vida he visto cómo la respuesta a esa pregunta ha cambiado drásticamente (gracias a mi pequeña tribu de sobrinos), y aunque las respuestas habituales de médico, atleta y científico siguen apareciendo en las encuestas, ahora los niños son cada vez más propensos a seguir una carrera de gamer profesional, youtuber o streamer. Si bien estos dos últimos no se relacionan necesariamente con el gaming, los influencers populares de streaming y gaming como Ibai Llanos, el Rubius, el Txokas o WillyRex se han ganado el corazón de los jóvenes que ven su contenido y, comprensiblemente, quieren emular a sus héroes.

De hecho, hoy en día el gaming está en boca de todos. Desde políticos que juegan a Among Us con algunos de los mayores streamers de Twitch, hasta el actor Henry Cavill que se graba a sí mismo construyendo su equipo personal, el exclusivo y caro mundo de los ordenadores y portátiles gaming está ganando nuevos miembros a diario.

Esta no es la única razón por la que la popularidad del gaming en PC se ha disparado en los últimos años, pero es probable que desempeñe un papel y la demanda de hardware informático es innegable. Un informe publicado por Jon Peddie Research en el 2020 sugería que el mercado de hardware el PC gaming aumentaría en 3.600 millones de dólares hasta alcanzar un valor de 36.900 millones a finales del año pasado. No solo alcanzó ese objetivo, sino que se prevé un nuevo valor estimado de 45.600 millones de dólares para finales del 2021, a pesar de la actual escasez de hardware y la pandemia mundial de Covid-19.

Hemos recorrido un largo camino desde que se lanzaron juegos como el Flight Simulator original de Microsoft en el 82. La versión 2020 del juego de simulación de vuelo tiene ahora un aspecto hiperrealista que asusta, y con los torneos de eSports que llenan los estadios y las salas de chat de realidad virtual que aparecen online, es difícil imaginar hasta dónde puede llegar el PC gaming.

Cuando jugar es trabajar

Hemos hablado con James Jones, director de juegos de Alienware y Dell para EMEA, sobre el boom del PC gaming y lo que puede deparar el futuro al sector. Alienware, para quien no lo sepa, ha sido una marca muy reconocida en la comunidad gamer desde que se fundó en el 1996, y fue adquirida por el gigante informático Dell en el 2006.

Utilizando solo mi experiencia personal, parece que mucha gente se decidió por la compra de un PC o portátil gaming cuando trabajaba desde casa durante la pandemia. ¿Ha visto Dell Alienware un patrón similar de entrada de los juegos de PC en el mercado mayor como éste?

"Estamos viendo más, especialmente en las empresas de tipo empresarial y en los autónomos. El statu quo de un sistema de oficina típico no siempre representa a esas marcas, por lo que están buscando dispositivos alternativos, y con los equipos gaming que tienen una gama tan amplia entre RGB, diseños llamativos a algo más sutil, estamos observando las preferencias en esos clientes de pequeñas y medianas empresas que buscan productos gaming" responde Jones. "En los últimos 18 meses se ha producido un gran impulso no solo en la compra de PCs, sino también en los juegos, y creo que lo más importante es que, debido a la pandemia y a la cultura del trabajo desde casa, ha dado una sensación de evasión no solo a los gamers tradicionales, sino también a la gente normal."

"También ha dado a la gente la oportunidad de colaborar y comunicarse mientras está encerrada en casa y no puede salir, especialmente a los más jóvenes y a los estudiantes. Por poner un ejemplo personal, mi hijo tiene 15 años y, obviamente, se volvía loco estando en casa todo el tiempo, pero la posibilidad de conectarse y olvidarse de la escuela y de los retos del día a día mientras juega con sus amigos es casi como si estuvieran virtualmente juntos. Creo que eso ha impulsado a mucha gente que es nueva en el mundo de los juegos o que no había experimentado antes con ellos a probarlos.

Creo que esa ha sido la mayor tendencia, esa capacidad de evasión, comunicación y colaboración que ha impulsado este aumento en lugar de que la gente simplemente quiera jugar. Si nos fijamos en el tipo de juegos a los que juega la gente, la mayoría tienen que ver con la colaboración y el trabajo en equipo, más que con los juegos individuales offline".

En boca de todos

(Image credit: Henry Cavill)

Es interesante que la demanda de equipos y juegos haya aumentado tanto a pesar de la continua escasez de componentes y de la diferencia de coste respecto a la nueva generación de consolas. ¿Cuál cree que ha sido la fuerza impulsora de esto?

"Los portátiles están creciendo a medida que se desarrolla la tecnología, con nuevos sistemas más ligeros y delgados que nunca gracias a la reducción de los componentes internos", afirma Jones. Hablamos con los gamers y les preguntamos cuál era su principal prioridad, y la mayoría dijo que la experiencia.

"Con un ordenador de sobremesa, puedes añadir pantallas más grandes (que también han tenido un boom de popularidad), lo que te permite ver o emitir contenido en una mientras juegas en otra. Así, no solo se puede utilizar para jugar, sino también para hacer streaming. Ahora estamos viendo muchos cruces con esto. Además, dado el coste del hardware gaming, la gente que puede permitirse un portátil o un PC de gama alta también tendrá una consola, así que no siempre son excluyentes".

¿Cree que los famosos y los influencers han contribuido a esta creciente popularidad? Obviamente, me vienen a la mente estrellas de los eSports como el Team Liquid, pero incluso actores como Henry Cavill son muy conocidos en la escena del PC gaming.

"La percepción de quién es un gamer ha cambiado", asiente Jones, y añade: "Y con tantas estrellas del deporte y personalidades de alto nivel que juegan, solo puede ser algo bueno. Es positivo que lleguen a un público que quizá no haya experimentado los juegos, o que tenga la idea de que solo se tratan de luces intermitentes y jóvenes en cuartos oscuros, y no se trata de eso, sino de la inclusión".

"Varios deportistas famosos son conocidos por ser aficionados al gaming, y el futbolista del Aston Villa y de la selección inglesa, Tyrone Mings, ha afirmado: Desde que me he pasado al gaming en PC, me he vuelto aún más adicto a Warzone. Todavía utilizo un mando, pero con el tiempo daré el paso y me haré con un teclado y un ratón para poder mezclarme con las élites de verdad. En Warzone todo gira en torno a los milisegundos y los márgenes finos, y el PC Alienware me da la ventaja cuando llevo a mi escuadrón. Los gráficos son una maravilla, se ve todo con mucha claridad y rapidez."

Acabando con la toxicidad

(Image credit: Shutterstock / Monkey Business Images)

Me encanta el PC gaming, pero sabemos que no está exento de problemas en su comunidad, especialmente en lo que respecta a la toxicidad. ¿Está haciendo Dell algo para ayudar a que el gaming en PC se convierta en un espacio más inclusivo, o consideraría hacerlo en el futuro?

Jones afirma: "Absolutamente, y va más allá del gaming y los sistemas de juego. En general, la capacidad de esconderse detrás de un teclado en otros lugares como las redes sociales es el lado más oscuro de la tecnología. Como organización, en Dell Alienware somos muy partidarios de la inclusión y del apoyo mutuo, tanto a nivel interno como externo. Está dentro de nuestro código de conducta, y es un punto de referencia clave que cumplimos, pero también lo tenemos en cuenta cuando nos dirigimos a los socios y clientes."

"Recientemente hemos puesto en marcha algunas iniciativas, como la colaboración con muchas organizaciones benéficas para educar a los jóvenes en materia de seguridad online, enseñándoles lo que deben y no deben hacer en Internet. El gaming también forma parte de esto, y otra cosa que tenemos es la iniciativa Good in Gaming que hemos lanzado con Team Liquid".

El mencionado "Good in Gaming" es un proyecto de colaboración entre Alienware y el gigante de los deportes electrónicos Team Liquid para ayudar a muchos jóvenes gamers a intentar hacerse una carrera dentro de la industria de los videojuegos, ofreciendo tutoría, prácticas y becas.

El futuro del gaming en PC

(Image credit: Nvidia)

Los juegos de PC han avanzado mucho en muy poco tiempo. ¿Qué predicciones tiene sobre dónde estará el PC gaming dentro de más de 10 años?

Empezaremos a ver más suscripciones de tipo "gaming como servicio", como Xbox Gamepass, y por supuesto, juegos en la nube, lo que significará, desde el punto de vista del hardware, que la gente no necesitará nada muy potente, como una CPU o una GPU a la última. Eso permitirá a la gente jugar más libremente en dispositivos móviles o en un dispositivo de estilo acoplado como el prototipo Alienware UFO".

"La respuesta al anuncio de Steam Deck muestra claramente la demanda de los consumidores de una experiencia de gaming en PC verdaderamente portátil, y aunque el próximo dispositivo de Valve sigue estando restringido por su hardware, no es descabellado pensar que, a medida que mejore la infraestructura pública de Internet, todos podamos jugar a un juego AAA recién lanzado en una tablet o un móvil en los próximos años."

Esta futura accesibilidad es un buen objetivo por el que trabajar, y tenemos la esperanza de que se tenga en cuenta la asequibilidad con estos desarrollos para permitir que puedan participar personas que actualmente están excluidas del mercado del gaming debido al coste inicial del hardware. Como ha dicho James Jones, uno de los atractivos del gaming en PC en particular, es el aspecto de la comunidad más allá de los juegos, ya que se hacen amigos en los servidores de Discord y en los chats de Twitch.

Cada año se producen nuevos y emocionantes avances que podrían hacer realidad que la mejora de la accesibilidad online y el gaming evolucionen a la par. Es difícil decir exactamente hacia dónde nos llevará la informática, pero esperamos poder pasar nuestros años de jubilación totalmente sumergidos en una realidad virtual que se parezca más a Ready Player One que a algo en plan Matrix.

