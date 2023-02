El episodio 1 de The Last of Us casi tuvo un final diferente

El episodio 1 de The Last of Us podría haber acabado de forma muy diferente.

El final del episodio 1 de The Last of Us podría haber sido muy diferente de no ser por la intervención del CEO de HBO, Casey Bloys, según ha revelado el showrunner de la serie, Craig Mazin.

En declaraciones a Variety (opens in new tab), Mazin reveló que fue sugerencia de Bloys que el estreno de la serie de HBO Max terminara de la forma en que lo hace. En opinión de Bloys, era un final mucho más impactante emocionalmente para la primera entrega de la serie postapocalíptica, que atraparía a la audiencia y aseguraría que siguieran viendo los próximos episodios.

A continuación, grandes spoilers de The Last of Us. No pases de la imagen si aún no la has visto.

El final del episodio 1 de The Last of Us toca los sentimientos

En el estreno, nos enteramos de que Joel tiene una hija, Sarah, que es asesinada durante el brote inicial de Cordyceps en el 2003. Sarah muere cuando un soldado dispara a padre e hija, siguiendo órdenes para evitar que se extienda la infección, y una de las balas hiere de muerte a Sarah.

En la secuencia final del primer episodio, vemos un escenario similar. Cuando Joel, Tess y Ellie intentan escapar de la zona de cuarentena de Boston, un soldado los atrapa y, tras comprobar si están infectados por el Cordyceps, se da cuenta de que Ellie está infectada (el soldado no sabe que Ellie es inmune). Las normas de las fuerzas del orden establecen que el personal infectado debe ser sacrificado inmediatamente, pero Joel (recordando la muerte de Sarah y cómo falló a la hora de protegerla), en un ataque de rabia, ataca al soldado, dándole una paliza de muerte para salvar la vida de Ellie.

Es un final conmovedor e impactante. Si Mazin y Neil Druckmann se hubieran salido con la suya, esa escena habría tenido lugar en el episodio 2 de The Last of Us. En su lugar, Bloys tuvo la idea de combinar el primer y el segundo episodio de la serie para crear un estreno más largo con un final que dejara una impresión que se quedara en la cabeza de los espectadores.

"Casey dijo: 'Mira, he visto los dos primeros episodios. Y mi instinto de espectador me dice que deberíamos hacer uno más grande'.", explicó Mazin. "Bloys añadió: 'El final de lo que iba a ser el segundo episodio es un final tan genial que atrapará a la gente'."

"Fue muy sincero. Dijo: 'Creo que esto gustará más al público'. Y tenía razón. Fue realmente una observación inteligente. Él y yo tenemos sensibilidades similares. Queremos que el público sienta cosas".

Un cambio a mejor



Como contó Mazin, se trata de un cambio creativo que resultó ser magistral.

Los espectadores (tanto los que han jugado a los videojuegos de The Last of Us como los recién llegados a la franquicia) quedaron inmediatamente enganchados a la adaptación. The Last of Us fue un éxito de la noche a la mañana, con 4,7 millones de personas entrando a HBO y HBO Max durante la noche del estreno. Fue el segundo estreno más visto de la historia de HBO, con el spin-off de Juego de Tronos, La Casa del Dragon, como el único estreno con mejores resultados.

La audiencia de la serie también ha aumentado semana tras semana desde su estreno el 15 de enero: sólo en Estados Unidos, el primer episodio se ha reproducido 22 millones de veces. Por su parte, Variety (opens in new tab) informó de que el episodio 4, emitido el 5 de febrero, congregó a 7,5 millones de espectadores en HBO y HBO Max. Se espera que las cifras de audiencia de los episodios 5 y 6 se hagan públicas en breve.

Como era de esperar, el éxito mundial de The Last of Us hizo que la renovación de la serie estuviera siempre en el aire. HBO confirmó que The Last of Us tendría una segunda temporada, que se espera que adapte la mayor parte (si no toda) del juego The Last of Us Part II, menos de dos semanas después del estreno de la serie. Podría pasar un tiempo antes de que la segunda temporada de la serie llegue a nuestra pantalla, así que será mejor que disfrutemos de los tres episodios finales de la primera temporada de The Last of Us cuando se emitan durante los próximos tres domingos.

The Last of Us se puede ver en HBO/HBO Max en España.